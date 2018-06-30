Комитет гражданских инициатив Кудрина возглавит министр экономики времен Ельцина

Бывший министр экономики, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин стал новым председателем Комитета гражданских инициатив. Об этом 29 июня сообщил экс-председатель КГИ, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter.

Комитет гражданских инициатив избрал Евгения Ясина новым председателем. Его роль в развитии гражданского общества в нашей стране неоспорима. Желаю успехов! Остаюсь в составе @KomitetGI https://t.co/FRcmKAiEGo — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 29 июня 2018 г.

«Его роль в развитии гражданского общества в нашей стране неоспорима. Желаю успехов!», - написал Кудрин. Он сам остается членом КГИ. Напомним, Кудрин покинул пост главы комитета после назначения в Счетную палату, где он надеется «расширить некоторые идеи в новых условиях» (так говорится в сообщени на сайте КГИ).

Напомним, КГИ был создан в 2012 году для «определения и реализации наилучшего варианта развития страны». Евгений Ясин с 1994 по 1997 годы был министром экономики России. С октября 1998 года по настоящее время — научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».