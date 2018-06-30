Трамп пообещал спросить Путина про вмешательство в американские выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе личной встречи с Владимиром Путиным собирается обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также возможное вмешательство России в американские выборы.

Как пишет 29 июня РБК со ссылкой на Reuters, об этом Трамп заявил журналистам на борту номер один по пути в Нью-Джерси. Больше никаких подробностей президент США не привел. Напомним, ранее в Кремле говорили, что в ходе переговоров Путин и Трамп обсудят «перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки». Встреча пройдет 16 июля в Хельсинки. Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее говорил, что надеется — президенты США и России обсудят вопрос ограничения вооружений.