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30.06.2018 01:05

Disney показал робота-каскадера, который принимает позу супергероя

Инженеры Walt Disney Imagineering представили робота, который может выполнять сложные акробатические трюки. Об этом 28 июня пишет N+1 со ссылкой на TechCrunch. 

Робот разгоняется на тросе, после чего может сделать сальто, принять позу супергероя и аккуратно приземлиться. Напомним, ранее прославился робот Atlas от Boston Dynamics, который умел ходить, бегать и делать обратное сальто. В Disney же были заинтересованы именно в создании человекоподобного робота, которые может выполнять акробатические трюки в полете. Новый робоакробат Stuntronics крайне напоминает человека — у него две ноги, которые могут сгибаться в коленях, и две руки — правда, они поворачиваются только в плече. 

По замыслу инженеров, в будущем такие роботы смогут быть дублерами для выполнения трюков или заменить живых артистов в парках развлечений.


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