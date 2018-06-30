Шутка про бомбу может стоить аргентинцу паспорта болельщика и работы

Чиновник из Аргентины подшутил над болельщиком из арабской страны и может поплатиться за это работой. На камеру он попросил повторить за ним фразу на испанском «бросить бомбу в клуб «Насчель»».

На выходку чиновника в Twitter 28 июня отреагировала аргентинский министр безопасности Патрисия Буллрич. Она попросила организаторов чемпионата забрать у мужчины паспорт болельщика. «Безответственное поведение лишает его права быть чиновником с публичной должностью», – отметила министр. Аргентинец, секретарь по юридическим вопросам города Папагайос в провинции Сан-Луис, спровоцировал такую реакцию после того, как видео с его шуткой появилось в сети. На записи он просит мужчину в арабском одеянии повторить за ним на испанском фразу «Брошу бомбу в клуб «Насчель»».

Olguín es sec. de Asuntos Legales de Papagayos, #SanLuis. En #Rusia pidió poner una bomba al club Naschel, utilizando y estigmatizando al hombre con turbante. Hemos pedido que le retiren su Fan ID, porque a su accionar irresponsable se le suma el hecho de ser funcionario público pic.twitter.com/mbG5BcGwhC — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 28 июня 2018 г.

Напомним, это не первый эпизод на мундиале, на который реагирует Буллрич. Ранее аргентинский болельщик попросил россиянку повторить за ним непристойную фразу. Мужчине пришлось извиниться. Таким же образом повёл себя бразильянец. На родине в отношении лейтенанта полиции за это может быть возбуждено уголовное дело. Увольнение грозит и сотруднику бразильской авиакомпании Latam. Он тоже просил россиянок быть чрезмерно откровенными на незнакомом им языке. Попал в скандал и россиянин, который в прямом эфире немецкого телеканала полез с поцелуями к журналистке.