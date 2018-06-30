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30.06.2018 00:10

Полтавченко подписал закон об исполнении дефицитного бюджета-2017

Губернатор подписал закон об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год. Дефицит казны утвержден на отметке 43,4 млрд рублей.

Как следует из опубликованного вечером 29 июня на сайте Смольного документа, в прошлом году доходы города составили 512 млрд рублей, расходы — 555.

Своей дисциплинированностью городскую казну подвели автомобилисты. Смольный рассчитывал собрать с помощью штрафов 2,2 млрд рублей, а получил на 400 млн меньше. Недобор размером в 1 млрд зафиксирован в графе «Денежные взыскания за незаконное или нецелевое использование бюджетных средств». Еще миллиард недополучен при реализации госсобственности.

Судя по 867-страничному закону, в прошлом году власти урезали траты почти по всем статьям. Расходы бюджета планировались на уровне 574 млрд рублей, сэкономить удалось почти 20 млрд. На два миллиарда меньше потрачено для решения «общегосударственных вопросов». На содержание членов ЗакСа потрачено копейка в копейку — 130 млн. Сама же деятельность парламента обошлась почти в 1,4 млрд, правительства — 6,9 млрд.

В 66 млрд рублей городу обошлись транспортные нужды. Почти треть «съела» реализация госпрограммы «Развитие транспортной системы». Метрополитен снова получил наибольшую субсидию среди перевозчиков — 12 млрд и еще 3,2 млрд на увеличение уставного фонда. Для строительства метро к ЧМ-2018 отдельно выделялись 4,3 млрд.

Ремонт и содержание автомобильных дорог обошлись бюджету в 14 млрд рублей — почти на миллиард меньше запланированного.

Вторым после транспорта в расходной части значится общее (школьное) образование — 55 млрд. Еще пятьдесят миллиардов потратили на социальное обеспечение населения. 

Реальное исполнение бюджета-2017 отличалось от прогнозов. В конце 2016 года уровень запланированных доходов оценивался в 470 млрд рублей, а расходов — в 535.

В бюджете Петербурга на 2018 год заложен максимально возможный дефицит, расходы предположительно составят 591 млрд рублей против 529 млрд дохода. Смольный увеличил затратную часть из-за чемпионата мира и социальных обязательств.


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