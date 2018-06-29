Туроператор «Натали Турс» отменяет чартеры

Туроператор «Натали Турс» прекращает полётную программу чартерных рейсов в шесть городов из-за финансовых показателей.

Об этом 29 июня сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь идёт только о чартерных рейсах в Барселону, Римини, Неаполь, Ираклион, Анталию и Катанию, регулярных авиаперевозок решение компании не касается. Причина кроется в низких финансовых показателях чартерных программ. «Панорама Тур», юрлицо туроператора, заявила, что стоимость всех путёвок по этим программам будет компенсирована.

Отметим, 25 июня клиенты «Натали Турс» уже жаловались на проблемы — якобы при заселении в отели Китая и Турции выяснилось, что проживание не оплачено. В компании заявили, что проблемы единичные и связаны с Рамаданом — якобы платежи из-за мусульманского поста не прошли вовремя. Ситуация была урегулирована — в Ростуризме заявили, что «Натали Турс» гарантирует выполнение всех обязательств перед туристами.

Как сообщили РБК в компании, чартеры составляют около 20-30% от общего числа программ. За 2017 год торговая марка «Натали Турс» отправила за рубеж почти 2 тысячи туристов, общая сумма проданных путёвок составила около 90 млн рублей. «Панорама Тур» обеспечила отдых больше 20 тысяч путешественников, выручив 375 миллионов рублей.