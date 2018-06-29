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29.06.2018 23:14

Фан-зону в столице закроет непогода

Дождь и шквалистый ветер на день закроет фан-зону на Воробьёвых горах в Москве. Петербург принимать болельшиков пока не отказывается. 

Департамент спорта и туризма в российской столице принял решение на один день закрыть территорию фестиваля фанатов. 30 июня в Москве ожидается сильный ветер, из-за него болельщикам придётся разойтись по барам и другим местам, где можно посмотреть матчи. В пресс-офисе петербургской фан-зоны «Фонтанке» сообщили, что фестиваль болельщиков на Конюшенной площади будет работать в обычном режиме, с 11 утра до 11 вечера. Завтра в Петербурге прохладно — ветер до 12 м/с, воздух прогреется только до 16 градусов тепла. 

Столичная погода не скажется на первых двух играх плейофф — французы играют с Аргентиной в Казани, Уругвай и Португалия встретятся в Сочи.


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предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
29.06.2018 20:00
В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования
Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пуско-наладочные работы.
Компания Л1
29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
ГК «УНИСТО Петросталь»
29.06.2018 16:51
Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%
Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.
Setl City
29.06.2018 16:21
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По просьбам дольщиков компания Setl City организовала постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков Санкт-Петербурга.
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В июне студенческий строительный отряд «Молоток», созданный Службой госстройнадзора и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, начал свою работу на объектах компании «Эталон ЛенСпецСМУ»
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Скоро на берегу Финского залива появится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус».
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В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к остеклению
В жилом комплексе «Полис на Комендантском», который компания «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, выполняют остекление: осуществляется монтаж оконных и балконных блоков.
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