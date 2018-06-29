Фан-зону в столице закроет непогода

Дождь и шквалистый ветер на день закроет фан-зону на Воробьёвых горах в Москве. Петербург принимать болельшиков пока не отказывается.

Департамент спорта и туризма в российской столице принял решение на один день закрыть территорию фестиваля фанатов. 30 июня в Москве ожидается сильный ветер, из-за него болельщикам придётся разойтись по барам и другим местам, где можно посмотреть матчи. В пресс-офисе петербургской фан-зоны «Фонтанке» сообщили, что фестиваль болельщиков на Конюшенной площади будет работать в обычном режиме, с 11 утра до 11 вечера. Завтра в Петербурге прохладно — ветер до 12 м/с, воздух прогреется только до 16 градусов тепла.

Столичная погода не скажется на первых двух играх плейофф — французы играют с Аргентиной в Казани, Уругвай и Португалия встретятся в Сочи.