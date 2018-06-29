СМИ: Улюкаев просил Сечина «не ссориться с министром»

В распоряжении BBC оказались показания главы «Роснефти» Игоря Сечина, которые он давал на апелляционном заседании уже после приговора экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Требуя взятку, чиновник якобы объяснял Сечину, как надо обращаться с министром.

О содержании документа в издании пишут 29 июня. Сечин, напомним, появился в суде только один раз, 12 апреля на апелляции по приговору. Мосгорсуд отказался публиковать решение как раз из-за показаний главы «Роснефти». По информации ВВС, Сечин якобы рассказал о том, как после продажи «Башнефти» Улюкаев намекнул, что ему полагается премия «в связи с успешной приватизацией». «При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев А.В. пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в 2 млн долларов США, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», – цитирует издание часть показаний Сечина из соответствующего документа. В тексте также упоминается некое письмо Улюкаева главе «Роснефти». В нем министр писал о возможном срыве сделки по продаже госпакета компании. Сечин почувствовал «принципиальную позицию» из-за того, что он не отреагировал на предложение Улюкаева. «Возвратившись после командировок, он почувствовал, что на компанию по работе оказывается давление, создаются препятствия для эффективной работы, поскольку он не отреагировал на предложение Улюкаева», – так в определении суда были записаны показания Сечина. После письма предприниматель рассказал о давлении вице-президенту «Роснефти» и бывшему сотруднику ФСБ Олегу Феоктистову.

О дальнейшем известно — передача взятки в 2 млн рублей проходила под контролем оперативников федеральной службы безопасности. Экс-министра задержали 14 ноября 2016 года, сумку с деньгами нашли в багажнике служебного автомобиля. Суд приговорил Улюкаева к 8 годам колонии. Деньги на взятку Феоктистов просил у знакомого. Суд 29 июня вернул ему всю сумму.