Глава МИД РФ рассказал, что Россия пока не выводит войска из Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью британскому телеканалу Channel 4, что в Кремле пока не решили, когда окончательно выведут войска из Сирии.

Интервью опубликовано 29 июня на Youtube. Журналистка спросила, собираются ли российские войска покинуть Сирию до конца года — ведь на это уже несколько раз намекал президент Владимир Путин. Лавров ответил, что контингент в этой стране постоянно сокращается, но обо окончательном его выводе речи пока не идет.

«Все зависит от ситуации в самой Сирии. Там до сих пор действуют остатки «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.), там по-прежнему есть «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещенная в России — прим. ред.), которые пытаются помешать сохранению зоны деэскалации на юге страны», – пояснил министр иностранных дел.

Напомним, 28 июня Владимир Путин заявил, что за последнее время Сирию покинули 1140 российских военных, 13 самолетов и 14 вертолетов.