Российский полузащитник вошел в символическую сборную группового этапа ЧМ-2018

Игрок ЦСКА и сборной России Александр Головин включен в символическую сборную группового этапа чемпионата мира по футболу по версии британского издания Who Scored.

Об этом 29 июня пишет РБК. Отметим, Головин забил один мяч и сделал две голевые передачи в играх против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). В матче с Уругваем (0:3) полузащитник на поле не вышел — он мог получить вторую желтую карточку и пропустить матч 1/8 финала против Испании, который пройдет 1 июля в «Лужниках».

В полузащите символической сборной вместе с Головиным стоит бразилец Филиппе Коутиньо. На воротах — голкипер сборной Южной Кореи Чо Хён У, который отстоял на ноль во встрече с Германией, покинувшей турнир (2:0). В защите — серб Бранислав Иванович, колумбиец Йерри Мину, уругваец Хосе Мария Хименес и хорват Иван Стринич. На флангах полузащиты расположились британец Киран Триппьер и бразилец Неймар. Наконец, в атаке — еще один британец Гарри Кейн и бельгиец Ромалу Лукаку.

Напомним, как сообщили в британской прессе, «Челси» готов заплатить ЦСКА за Головина 20 млн евро.