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29.06.2018 22:07

Пенсионную реформу в Интернете хвалят по 50 тысяч раз за день. И не бесплатно

Под роликами на тему грядущей пенсионной реформы в YouTube ежедневно появляется порядка 50 тысяч комментариев, поддерживающих инициативу правительства. 

Об этом изданию The Bell 29 июня рассказал создатель сервиса Metabot. По словам Романа Смолина, сейчас на YouTube существует порядка 580 активных аккаунтов, которые по всем признакам можно отнести к интернет-троллям. Их владельцы комментируют одни и те же записи, зарегистрированы примерно в одно время, мгновенно выводят свои комментарии в топ благодаря большому количеству лайков. Такие комментаторы за последние две недели активно начали хвалить все, что касается повышения пенсионного возраста, за день каждый из аккаунтов оставляет от 75 до ста комментариев — это больше 50 тысяч хвалебных записей. 

Накануне, напомним, на сайте Tjournal появилась запись, автор которой утверждал, что призывающие выйти на митинги оппозиционеры ранее сами выступали за повышение пенсионного возраста. Издание выяснило, что автор и все согласные с ним комментаторы зарегистрировались на сайте в один и тот же день с одного IP-адреса в Петербурге.  В одной и той же манере хвалят реформу и с экранов телевизоров и других государственных СМИ. По неподтвержденной информации, для того, чтобы журналисты делали это правильно, была составлена методичка.


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