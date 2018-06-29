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29.06.2018 22:01

В Приморском районе от жилого дома отошла стена

В Приморском районе Петербурга расслоилась панельная многоэтажка. Жители жаловались на трещину еще в апреле, им ответили установкой маячков.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, вечером 29 июня стена отошла от шестнадцатиэтажного дома на улице Шербакова, 6. Отслоившиеся плиты еще держатся друг на друге, но излом заметен издалека.

В Приморском районе от жилого дома отошла стена

На Щербакова приехали специалисты Жилищного комитета, из первой парадной временно вывели несколько жильцов. Объявлять полную эвакуацию с последующим расселением, по данным «Фонтанки», пока не планируют. Отошли облицовочные плиты, несущие конструкции не повреждены.

Дом 137-й серии построен в 1996 году. В нем проживают более 800 человек. Управляет зданием Жилкомсервис №3 Приморского района. Ему проблема знакома, жильцы поднимали тревогу еще в апреле 2018 года. На портале «Наш Санкт-Петербург» они оставляли заявку:

«Образование трещины шириной до 10-15 см с опасным отслоением панелей». Жилкомсервис весной подтвердил расслоение и раскрытие вертикального шва стеновых панелей 1-й парадной и установил пластинчатые маяки. «Опасность обрушения отсутствует», – успокаивали коммунальщики.

Последняя запись в журнале наблюдений за 10-метровой трещиной датирована 18 мая. Судя по нему, ширина раскрытия составляла от трех до четырнадцати сантиметров и в период наблюдений не менялась.

Портал "Наш Санкт-Петербург"

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Как следует из ответа администрации Приморского района на портале «Наш Санкт-Петербург», устранить дефект Жилкомсервис планировал до 28 сентября 2018 года. Чиновники ссылались на значительный объем работ. Обследование, проектирование и экспертизу ремонта по договору с ЖКС за 149 тысяч рублей должна выполнить компания «ДГС Проект». Собственно к аварийно-восстановительным работам Жилкомсервис еще не приступал.


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