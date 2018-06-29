В Приморском районе от жилого дома отошла стена

В Приморском районе Петербурга расслоилась панельная многоэтажка. Жители жаловались на трещину еще в апреле, им ответили установкой маячков.

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы, вечером 29 июня стена отошла от шестнадцатиэтажного дома на улице Шербакова, 6. Отслоившиеся плиты еще держатся друг на друге, но излом заметен издалека.

На Щербакова приехали специалисты Жилищного комитета, из первой парадной временно вывели несколько жильцов. Объявлять полную эвакуацию с последующим расселением, по данным «Фонтанки», пока не планируют. Отошли облицовочные плиты, несущие конструкции не повреждены.

Дом 137-й серии построен в 1996 году. В нем проживают более 800 человек. Управляет зданием Жилкомсервис №3 Приморского района. Ему проблема знакома, жильцы поднимали тревогу еще в апреле 2018 года. На портале «Наш Санкт-Петербург» они оставляли заявку:

«Образование трещины шириной до 10-15 см с опасным отслоением панелей». Жилкомсервис весной подтвердил расслоение и раскрытие вертикального шва стеновых панелей 1-й парадной и установил пластинчатые маяки. «Опасность обрушения отсутствует», – успокаивали коммунальщики.

Последняя запись в журнале наблюдений за 10-метровой трещиной датирована 18 мая. Судя по нему, ширина раскрытия составляла от трех до четырнадцати сантиметров и в период наблюдений не менялась.

Как следует из ответа администрации Приморского района на портале «Наш Санкт-Петербург», устранить дефект Жилкомсервис планировал до 28 сентября 2018 года. Чиновники ссылались на значительный объем работ. Обследование, проектирование и экспертизу ремонта по договору с ЖКС за 149 тысяч рублей должна выполнить компания «ДГС Проект». Собственно к аварийно-восстановительным работам Жилкомсервис еще не приступал.