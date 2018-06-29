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29.06.2018 21:26

СМИ: Дерипаска назвал «грабительскими» условия госпомощи

Миллиардер Олег Дерипаска отказался от помощи государства в виде кредитов Промсвязьбанка. Об этом 29 июня пишет The Bell со ссылкой на свои источники.

Дерипаска мог получить помощь на тех же условиях, как это сделал Виктор Вексельберг, но бизнесмен назвал их «грабительскими». Напомним, о господдержке предприниматели попросили после того, как оказались под санкциями США. Их счета в США и Европе заблокировали, котировки акций их компаний пошли вниз. Для того, чтобы такие бизнесмены могли перекредитоваться, был создан опорный банк для предприятий оборонно-промышленного комплекса на базе Промсвязьбанка, который проходил процедуру санации. Такое финансовое учреждение в любом случае рискует оказаться под санкциями. «Ренова» Вексельберга взяло в Промсвязьбанке 2 млрд долларов, писали в СМИ. Однако на каких условиях был предоставлен займ — неизвестно. Источники сообщали, что его выдали на рыночных условиях, причем без каких-либо льгот. Олег Дерипаска же решил просто от такой помощи отказаться. Отметим, на предприятиях миллиардера работают около 60 тыс. человек и в критической ситуации государству в любом случае придется вмешаться.

 


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