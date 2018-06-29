Повышение беспошлинного порога для покупок в Интернете перенесли на 2019-й

Беспошлинный лимит для покупок в иностранных интернет-магазинах останется на уровне 1 тысячи евро. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 29 июня заявил заместитель министра финансов Илья Трунин.

Он уточнил, что в Минфине решили не повышать порог с 1 июля, а перенести это решение на 1 января 2019 года. Тогда во всех странах Евразийского союза эта норма синхронно понизится до 500 евро. Ранее сообщалось, что уже со следующего года лимит беспошлинных интернет-покупок может снизиться до 200 евро.

Однако согласно Таможенному кодексу стран Евразийского экономического союза порог будет снижен до такого уровня только с 2020-го. Правда, каждая страна имеет право его дополнительно уменьшать самостоятельно. Замминистра финансов подчеркнул, что порог может составить 100 евро на одну посылку уже с 1 июля 2019 года.