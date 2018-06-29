Арбитражный суд в Петербурге не дал Сбербанку переложить ответственность на Кехмана

Суды двух инстанций не увидели в управлении Владимиром Кехманом компанией JFC намерения ее разорить. Жалоба Сбербанка не удовлетворена.

Заседание в тринадцатом арбитражном апелляционном суде накануне закончилось отказом банку — финансовая организация хотела привлечь владельца компании JFC к субсидиарной ответственности. Как уже писала «Фонтанка», после финансовых проблем в холдинге JFC «Группа Джей Эф Си» в 2012 году была введена процедура наблюдения, долг составлял 18,25 млрд рублей.

Кехман, считает Сбербанк, продолжая управлять компанией, принимал убыточные решения, что привело к банкротству JFC в 2015 году. Поэтому банк и пытался привлечь его к субсидиарной ответственности. Личный долг Кехмана перед Сбербанком составляет 4,5 млрд рублей, он также признан банкротом. Суд счел, что претензии банка не доказаны, и в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.