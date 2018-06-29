Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов вошел в совет директоров "Группы ЛСР"
Совет директоров Группы ЛСР пополнился еще одной персоной: 29 июня в него вошел бывший министр транспорта России Максим Соколов.
Как говорится в сообщении компании, решение принято на собрании акционеров. Соколов стал главой комитета по стратегии и инвестициям.
В совете остается гендиректор группы Андрей Молчанов, а также Дмитрий Гончаров, Александр Присяжнюк, Алексей Махнев, Андрей Нестеренко и Виталий Подольский.
Экс-глава Минтранса покинул пост 7 мая, после вступления в должность президента Владимира Путина. Вместо него министром стал Евгений Дитрих, ранее бывший первым замминистра.
Справка:
Максим Соколов пришёл на работу в администрацию Санкт-Петербурга в 2004 году. Возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам, комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. 4 декабря 2009 года назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры кабмина РФ. Попал в золотую сотню кадрового резерва Президента Российской Федерации. Министром транспорта работал с 2012 года.