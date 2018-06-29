«Фонтанка» за 60 секунд — 25—29 июня

В дни чемпионата мира по футболу центр «Э» особенно внимателен. Даже к тем, чье околофутбольное прошлое быльем поросло. В центре «Э» уверены, что такие — бывшими не бывают.

Жители Мурино и «Новой Охты» не могут поделить дорогу. Одним она нужна, как воздух, другим — поперек горла. До открытой войны пока не дошло, но кто знает, что будет, если эту связь с внешним миром оборвать.

Россия проиграла Уругваю, и все снова начали узнавать наших футболистов.

Немцы доигрались. Но хорошо смеется тот, кто дошел хотя бы до четвертьфинала.

Бразильцы были веселые, а аргентинцы — шумные. Потом шведы понаедут, и царь-батюшка Петр Алексеевич в гробу-то перевернется…

Хайп вокруг россиянок, вступающих в тесные контакты с иностранными болельщиками, достиг своего апогея. Писатель и явный феминист Александр Цыпкин рассказал «Фонтанке», как он относится к искрам, скачущим между нашими девушками и зарубежными юношами. Если коротко, то так: «Сам не видел, но одобряю».

Маэстро Гергиев построил у себя на даче концертный зал за 150 миллионов. Теперь можно дома сказать, что поехал в Мариинку, в Мариинке — что срочно надо домой, а сам — на дачу и работать, работать, работать!

Кое-что про миллиарды полковника Захарченко. Потихоньку выясняются источники общака. Источники рады, что уцелели, но молчать не хотят.

Спортзал, бассейн с подогревом, библиотека, вертолетная площадка — нет, это не про дачу Гергиева. Это ледокол суперновый, неатомный, спустили в Петербурге на воду. Но до чего ж красив!

Петербургский суд установил, чего стоит не рассказать о готовящемся теракте. Дешево. «Если нормально получится отсидеть, никогда больше не буду», – говорит главный «герой».

На слушаниях по изменениям в Генплан жители Пушкинского района всерьез озадачили власти "социальным взрывом", если те не остановят застройку и не решат накопившиеся проблемы. У них — ни канализации, ни отдела полиции, ни поликлиник, ни детсадов — а рядом почти небоскребы современные. Обидно.

Если лоси выходят на трассу — гибнут и люди, и животные. Сезон миграции открыт. Глядите в оба, опасайтесь лося.