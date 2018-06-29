СК отдал дело коммерсанта Кришьяна в суд спустя 7 лет после его задержания

Незаконный оборот оружия, организация двух убийств и причинения тяжкого вреда здоровью — с таким багажом петербургские следователи отдали в суд дело предпринимателя Михаила Кришьяна. Его задерживали еще в марте 2011 года.

Как сообщает 29 июня Следком, Кришьяна обвиняют в организации убийства владельца торгового центра «Пулково-3» Михаила Карачева. Его, напомним, избили в мае 2010 года на Благодатной улице, бизнесмен умер в больнице. Убийство было раскрыто спустя два года. Исполнителей – Виктора Шишкина, Дениса Михайлова и Вадима Сорокина нашли и осудили, еще одного, Руслана Аксянова, в мае 2010 года в Псковской области зарезал Сорокин.

Предприниматель Алексей Волнухин был застрелен в конце октября 2010 года возле своего дома, сперва убийца подождал, пока тот отвел ребенка в детский сад. Следствие полагает, что заказал те пули Кришьян. Дома у обвиняемого нашли оружие и боеприпасы, что потянуло еще на один состав.

Вероятно, коммерсант оказался бы перед судом существенно раньше, но после задержания в марте 2011 года его отпустили под залог, и он благополучно исчез. Арестовали его в 2013 году, еще через два года он был выдан России Эстонией. В 2017 году Кришьян получил первый приговор по делу о рейдерском захвате имущества ЗАО «ПТК «Строитель», суд отправил его в колонию на 7 лет.