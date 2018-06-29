Летчики ЗВО принудили к посадке условно угнанный самолет

Экипажи оперативно-тактической авиации дежурных сил смешанного истребительного полка Западного военного округа (ЗВО) провели тренировку по принуждению к посадке условного самолета-нарушителя в Тверской области, сообщает Минобороны России 29 июня.

По замыслу тренировки, после получения данных радиолокационной разведки были подняты в воздух истребители МиГ–31БМ и Су-27 для принуждения к посадке захваченного «террористами» воздушного судна.

Летчики визуально обнаружили самолет, по каналам радиосвязи вошли в контакт с его экипажем и, получив команду с земли, сопроводили условно угнанный самолет до аэродрома посадки. После его приземления военнослужащие подразделения антитеррора отработали задачи по оцеплению самолета и, после невыполнения требований сдаться, был произведен штурм с последующим захватом «террористов».

Всего при отработке тренировок самолеты Су-27, МиГ-31БМ провели шесть летных смен для решения задач по принуждению к посадке.