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Фонтанка.fi
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30.06.2018 10:00

Шесть необычных парков, ради которых надо ехать в Котку

«Фонтанка» узнала, почему финнам при озеленении городов не мешает климат, какая секретная формула ландшафта позволяет создавать парки-шедевры, и причем тут Клод Моне.
Шесть необычных парков, ради которых надо ехать в Котку

В Петербурге садовники — хранители традиций, сродни реставраторам: клумбы вокруг ключевых исторических достопримечательностей уже два столетия имеют прежнюю форму и цвет, и даже виды растений в них подлежат согласованию с комитетом по охране памятников. В Финляндии у садовников задачи другие, поэтому в городах один за другим появляются увлекательные и динамичные современные парки, которые привлекают туристов.

Первая в списке таких городов — Котка. Ее главный садовник Хейкки Лаксонен стал известен своими райскими садами на всю Финляндию, а минувшей весной в разных районах города установили гранитные монументы, напоминающие туристам об особом статусе Котки, – национального города-парка. Такой статус есть у нескольких небольших финских городов — но, например, Хельсинки его получить не может: в столице не готовы соответствовать всем критериям этого почетного статуса — например, отдавать под зеленые насаждения все свободные от существующей застройки зоны в черте города.

главный садовник Котки Хейкки Лаксонен
главный садовник Котки Хейкки Лаксонен
Алина Циопа

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Жаловаться, что в наших широтах (Котка находится всего лишь в 150 километрах по прямой от территориальных границ Петербурга) — сложный климат для цветов, можно кому угодно, только не Хейкки Лаксонену. Придумывая каждый отдельный сад как целый спектакль с участием цветов и деревьев, он сумел населить суровые северные ландшафты магнолиями и азалиями, орехом и грушей, яркими ирисами и пышными гортензиями. Притом он умеет придумывать такие «решения» для клумб, что они остаются красивыми практически круглый год: одни растения и кусты цветут летом, другие осенью, третьи живописны зимой.

Хейкки два года повышал квалификацию в США, работал в Норвегии. Когда он только начал «садовый переворот» в Котке, многие горожане возражали против бездумной, как им казалось, траты денег. Специалиста критиковали в СМИ, активисты предъявляли ему претензии по поводу, как им казалось, ошибок в проектировании. Сражаясь с соотечественниками и с природой, Лаксонен подорвал свое здоровье, а в 1989 году перенес семь операций на кишечнике и чуть не бросил дело своей жизни. Сейчас он вспоминает, как в те месяцы, когда он только встретил свою жену, он угодил в больницу. Женщина звонила справиться об его здоровье и слышала в ответ от врачей: «Пока жив».

Однако, к счастью для Котки, он выстоял и сохранил желание дарить людям красоту. Однако, если кто-то считает, что после создания парков миссия считается выполненной — он глубоко заблуждается. Хейкки поясняет: «Работа над парками — это не два-три года, это хотя бы десять, а лучше — 20-30 лет». Его парки, действительно, продолжают жить и развиваться, наполняясь новыми предметами искусства, растениями, скамейками, спортивными снарядами, музыкальными и научными площадками.

Двух одинаковых парков у Хейкки не бывает. В чем особенность самых-самых необычных?

1. Морской парк Екатерины (Katariinan Meripuisto).

Парк Екатерины

Парк на южной оконечности острова Коткансаари создан на историческом месте: на его самой высокой точке находится «Форт Екатерина», главное оборонительное укрепление города-крепости, заложенного по приказу Екатерины II в 1790 году. Еще по городскому генплану 1917 года это место должно было стать парком, однако, в 1930-е здесь разместили нефтяной терминал. Убрать его удалось только в 2004 году, после чего земля в рамках рекультивации была счищена до скальных пород и прошла прокаливание при температуре до 750 градусов — для этого на место будущего парка пригнали специальный поезд с установками.

Сейчас здесь высажены цветы, текут ручьи, есть небольшой водопад с морской водой и множество других достопримечательностей. Например, «Лабиринт раздумий», копирующий исторический, размещенный на полу готического храма в окрестностях Парижа; маячная горка, на которой собраны модели этих навигационных сооружений из разных городов Финляндии (в том числе маяк, ставший для Туве Янссон прообразом Муми-дома); музыкальная площадка с металлофоном, длинный гранитный стол с оборудованием для приготовления барбекю и детский игровой городок.

В этом парке есть еще необычное место, которое делает этот парк особым, — правда, грустное: Якорный островок. Сюда, на уединенную окраину парка, к воде и якорю XIX века, приходят те финские семьи, чьи родственники завещали, чтобы их прах был развеян по ветру над заливом (как узнала «Фонтанка», это примерно 100 человек в год). А еще именно в Морском парке Екатерины к будущей весне появится свой Садовый планетарий.

2. Водный парк Сапокка (Sapokan Vesipuisto).

Водный парк Сапокка

Сапокка был первым парком для Хейкки Лаксонена. Это самый известный парк Котки с самым большим искусственным водопадом в Финляндии, предназначение которого — не только декоративное, но и экологическое: насыщать морскую воду кислородом. Причем водопад, вдоль которого можно спуститься по лестнице, образует пруд, который украшен современной скульптурой и дополнен концертными площадками на берегах. В парке высажены сотни сортов растений — азалии разных оттенков, в том числе и гибридные сорта, японский клен, листья которого по осени краснеют, вишня, орех, дикая груша.

Порядка 95-97 процентов растений изначально были приспособлены к финскому климату, остальные были высажены в экспериментальном порядке и прижились. Среди зарослей можно встретить 13 скульптур животных, а на вершине холма – сад камней. В нем использованы те породы, что можно встретить на территории Финляндии. Причем, если приглядеться, почти все они изображают орлов, символ города Котки (так с финского переводится его название) — хоть и в довольно схематичной манере.

3. Парк Исопуйсто (Isopuisto).

Парк Исопуйсто

Парк, расположенный возле церкви Святого Николая Чудотворца (1801) — самый старый в Котке. Здесь установлена скульптура пожилой женщины, спасшей этот православный храм от сожжения солдатами неприятеля, просто отказавшись из него выходить. Но не менее интересны и клумбы вокруг — этот парк имеет самый долгий период цветения: так, есть даже растения, что при благоприятной погоде распускаются в декабре.

4. Парк «Фуксинпуйсто» (Fuksinpuisto).

Парк «Фуксинпуйсто»

В свое время Финляндия стала самой северной страной, где на улицах цветут азалии, и лишь потом ее опыт стали перенимать другие: дело в том, что финские ботаники специально стали выводить сорта, способные переносить самые неблагоприятные погодные условия, в том числе морозы. И им это удалось: сейчас азалии цветут вплоть до Оулу. Пример поближе — пышный, хоть и небольшой парк «Фуксинпуйсто» с разными видами этих цветов. Хейкки не вполне доволен формой этого парка: дело в том, что его пришлось придумывать всего за один вечер. Знакомый ученый зарезервировал для Хейкки 400 кустов азалий, но забыл об этом сообщить. Позвонил лишь прямо перед тем, как их нужно было забирать. Так геометрию парка пришлось придумывать буквально на ходу, а кроме того, не был подготовлен газон для прогулок между кустами, и там появились проплешины. Это еще предстоит устранить.

Помимо азалий, в парке растут гортензии и кацура (японский багрянник, чьи листья, опадая, испускают запах карамели) — дерево, которое, как считается, в Финляндии выживать не должно. Однако растет. А еще в Фуксинпуйсто на одном из деревьев можно заметить необычную деталь — скворечник для насекомых. Все-таки финская забота о природе —уникальна.

5. Речной парк «Йокипуйсто» (Jokipuisto).

Речной парк

Один из главных секретов Хейкки — в том, что его парки почти всегда холмистые, и самый новый из открытых уже парков — Йокипуйсто — хороший тому пример: он двухуровневый, с террасой. По просьбе «Фонтанки» главный садовник Котки сформулировал, какие минимальные перепады высот необходимы, чтобы сделать парк интересным: это как минимум два метра на гектар («Если сделать только полметра — будет незаметно», — объясняет он).

Правда, такие парки обслуживать сложнее, потому что где-то начинает скапливаться вода. В Йокипуйсто — это главная «фишка», ведь это парк, многократно пронизанный водой: здесь есть фонтан, есть ручеек, есть крупный водоем, по которому можно кататься на арендованных лодках и даже ловить рыбу. А есть протока, над которой перекинут мостик в японском стиле — точь-в-точь как с картины Клода Моне. Оригинал этого мостика Хейкки видел своими глазами в усадьбе художника в Живерни и воссоздал в Котке. А теперь уже современные финские художники приходят в Йокипуйсто рисовать этот мост.

6. Сад пряных трав (Yrttipuutarha).

Сад пряных трав

Наиболее необычный и камерный парк Котки, куда лучше приходить рано утром или поздно вечером, в безветренный день. Внутри старинного редута в стороне от центра города спрятался сад ароматных трав. Мята, мелисса, душица, кориандр, майоран, петрушка, укроп , рута, чабер и многие другие растения и цветы дарят свой аромат и отличное настроение, затрагивая новые органы чувств. Притом, что вход в этот садик — свободный. Как и в другие парки Котки.

Алина Циопа, Фонтанка.ру


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