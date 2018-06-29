Пенсионную реформу продвигают как по писаному

Рейтинги власти после объявления пенсионной реформы идут вниз. На уверенные «дольше», «лучше», «богаче» народ испуганно возражает: у нас - не доживём. Между тем продают реформу строго по инструкции, написанной без особой фантазии.

Методичку о том, как преподнести пенсионную реформу, выложили в Сеть три дня назад. Авторство не указано, но утекла она якобы из коридоров власти и уже передана в распоряжение государственных СМИ. Собственно, их и учат, как подсластить непопулярную меру. «Целесообразных акцентов» собрали десять, уместили на одном листе А4 и, как ни удивительно, до минимума сократили канцелярские обороты. Можно вешать на стену и применять.

Заговорить реформу предлагают предсказуемо: говорить о плюсах и молчать о минусах. Уровень жизни пенсионеров будет повышаться, Пенсионный фонд – стабилизироваться, экономический рост страны – активизироваться. Рекомендовано объяснить, что чем больше работающих – тем лучше будут жить пенсионеры, сдобрить это статистикой о продолжительности жизни и «ещё и ещё раз – про тысячу рублей в месяц».

Настоящий ли это документ или фейк – вопросы остаются. Но, просматривая федеральные СМИ, можно заметить – словно по этой методичке выступают одни и те же спикеры.

«Рост пенсий в 2019 году в среднем составит одну тысячу рублей. В годовом выражении доход пенсионера увеличится на 12 тысяч рублей», – говорит вице-премьер Татьяна Голикова.

«Основная задача — повысить пенсии действующим пенсионерам. Уверяю вас, что рост пенсий будет выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 пункта или даже больше, поэтому-то ожидаемое повышение пенсий — 1000 рублей — перекроет рост инфляции», — обещает министр финансов Антон Силуанов. Рост пенсий на 7 процентов, 20 тысяч к 2024 году, а в среднем на тысячу – уже в следующем году, рисует он радужные перспективы.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Известиям» более точен: «К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей». При этом в процентном соотношении он ещё оптимистичнее и ждёт «серьёзную прибавку» на 8 – 10 процентов.

«Такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда, тем более в последние годы», – воодушевляет Топилин в эфире телеканала «Россия 24». При этом главной целью реформы смиренно называет экономическую необходимость – ведь, действительно, давно назрело.

И конечно, нельзя забывать о том, насколько дольше мы стали жить.

«В 2000 году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 59 лет, сегодня – уже 67,5 года. Прогноз на 2030 год и задача, которую, мы считаем, можно реализовать, – продолжительность жизни почти 76 лет для мужчин», – оперирует он цифрами.

И прибавка к пенсии – это не единственный плюс, убеждают чиновники и предлагают взглянуть на пенсионную реформу под другим углом. «Чем дольше остаёшься в «строю», тем ты моложе», – делится секретом долголетия 57-летняя глава Минздрава Вероника Скворцова.

Ей вторят эксперты. Психологи пугают невостребованностью и комплексами старости, которыми страдают оставшиеся без работы, и призывают не паниковать: новые правила нужны, выгодны, полезны. Во вдохновляющих статьях федеральные СМИ противопоставляют молодых старичков, дауншифтеров, ничегонеделателей активной, здоровой и деятельной старости и вовсю пытаются развеять страхи. Всё больше заболеваний можно вылечить, вопрос с профессиональными травмами будет решаться, и даже курильщиков становится всё меньше. За пять лет с 40 процентов населения (в 2013 году) до 31 процента (на начало этого года), приводит обнадёживающие цифры «Российская газета». При таких условиях не дожить нельзя.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», – опровергает очередное «но» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

О предстоящих изменениях в законе 14 июня, в день начала чемпионата мира, объявило правительство. Пенсионная методичка дозволяет именно Медведева сделать козлом отпущения, подчёркивая, что реформа – компетенция правительства и парламента. Впрочем, после этого стоит обязательно отметить, что стратегия продумана и просчитана, ведь главное – рост экономически активного населения страны.

Есть в инструкции пункт и про инакомыслящих. Организаторов протестов рекомендовано низводить до желающих хайпануть на стариках, а противникам – указывать на ветреность. На неё как раз и указала Гудкову, Яшину, Гуриеву и Навальному целая армия интернет-блогеров. Мол, сами ратовали за повышение пенсионного возраста, а теперь переобулись. Площадкой под вброс сделали TJ. Издание к вечеру 28 июня сообщило, что обнаружило нездоровую активность вокруг одного из постов, и автор, и несколько десятков ура-комментаторов которого были зарегистрированы в один день с одного IP-адреса в Петербурге, а публикация разлетелась через прокремлёвские блоги и СМИ.

О президенте, как и о протестах, лучше не писать. Разрешено подчеркнуть, что его мысли заняты всё же больше проблемами национальной безопасности. О нём и не пишут – нечего. Мнение Владимира Путина интересует многих, но Песков уже трижды повторял: не занимается.

Получение памятки не подтверждено, но множить под копирку дифирамбы пенсионной реформе федеральным СМИ это не мешает. Возможно, они свою роль сыграют, но опросы пока положительных для правительства сдвигов не показывают.

«Как говорят депутаты, которые выехали в регионы с этими установками, им очень-очень трудно: не хотят слушать даже, люди разгневаны. Уверен, что власть должна не продавливать принятое решение, а обсуждать с обществом, какие решения должны быть приняты для решения реальной острой проблемы с пенсионной системой. А когда в тайне… придумывают какую-то модель, а потом люди из "ЕР", внутренне не согласные с ней, ее имитируют и агитируют, ничего не получится», – пишет у себя в "Фейсбуке" околокремлевский политолог Сергей Марков.

По данным ФОМ, не слышали о намечающихся изменениях только 3%. При этом 80% опрошенных категорически против повышения пенсионного возраста. На этом фоне, пусть и под восторженные крики футбольных фанатов, рейтинги власти продолжают падать. Путин молчит, хотя, по опросам «Левады» и ВЦИОМ, и его уже зацепило. По данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения Путина на посту президента меньше чем за две недели с 78% на 14 июня обрушился до 64,1%. Разочарование населения зафиксировал и «Левада-центр». По результатам опроса, ещё в апреле 2018 года главой государства были довольны 79% респондентов. В июне их стало 65%.

Татьяна Ципуштанова, "Фонтанка.ру"