Правительство РФ предложило хранить персональные данные госслужащих три года

Правительство РФ внесло в Госдуму ФС РФ поправки к Закону «О связи». Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы 29 июня.

Правительство предлагает госорганам хранить персональные данные о своих сотрудниках в течение трех лет и передавать их по запросу правоохранительным органам в трехдневный срок. Среди персональных данных, которые нужно хранить, — ФИО, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

«Законопроектом предлагается установить обязанность государственных органов и созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, организаций хранить в течение трех лет сведения о пользователях, поддерживать их в актуальном состоянии и предоставлять в трехдневный срок по запросу федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны», — сказано в пояснительной записке.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта назначен замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов.