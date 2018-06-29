Макрон: Европа едина в ответе на американские пошлины

Европа показала единую и твердую позицию в ответ на "непозволительные атаки" США в торговой сфере, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы также обсудили торговые вопросы… Европа показала абсолютно единую и твердую позицию в отношении непозволительных американских атак против своих европейских союзников", — сказал Макрон на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС 29 июня, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Европа не должна оставаться пассивной и терпеть коммерческое давление со стороны США.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. ЕК заявила и о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.