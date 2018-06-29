Еще
18:41 29.06.2018
Пришлите свою новость!
18:39
Правительство РФ предложило хранить персональные данные госслужащих три года
18:35
"Фонтанка" ищет HTML-верстальщика
18:26
Макрон: Европа едина в ответе на американские пошлины
18:16
Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда
18:10
Российских футболистов проверяют на допинг
17:57
Вкусная помощь: в Петербурге можно купить печенье "сердечко" в помощь тяжелобольным детям
17:52
Ученые: После 105 лет риск смерти «от старости» перестает расти
17:47
Поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки вырос на треть
17:41
Зеленый мост на Невском отремонтируют за полмиллиарда рублей
17:33
Губернатор Королев, припомнивший Германии войны: Кто-то мне в Твиттере наляпал
17:26
Болгария и Греция договорились строить газопровод
17:20
Итоги недели с Андреем Константиновым: В Турции — Эрдоган, а в Хельсинки — Путин
17:12
Неравнодушный к глазам отшельник-убийца из Юнтолово обрел казенный дом на ближайшие 12 лет
17:08
Гостиный двор заполняют «мертвецы»
17:04
Педиатра с поддельным дипломом выдали жалобы родителей на неправильное лечение
16:58
Товарищеский матч «Зенит» - «Слован» отменен из-за ливня, который уничтожил поле
16:54
Начальника Управления Минобороны судят по делу о хищении 69 млн
16:47
Контракты между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" расторгнут через Стокгольм
16:46
В Финляндии отец получил пожизненное за убийство трёхлетней дочери
16:07
«Метрострой» не может рассчитаться с долгами перед подрядчиками
16:00
Член Госсовета РФ: Германия вылетела с ЧМ, потому что развязала две войны
15:44
Дом Мексики: День мертвых в Москве все равно состоится
15:32
СМИ: Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили
15:23
Трамп намерен выйти из ВТО
15:15
На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера
15:07
Сотрудник петербургского метро продвигал «своих» подрядчиков за восьмипроцентные "откаты"
15:03
Вашингтон пообещал Берлину не досаждать санкциями “Северному потоку”
15:02
Александр Сокуров попросил папу римского защитить Сенцова
14:55
В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей
14:48
Дроны доставляют в финские тюрьмы наркотики и другие «передачки»
14:36
Миллер: СПГ из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе
14:16
Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут
14:13
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018
13:56
Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
13:51
Россия подала иск на США в ВТО
13:44
Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
13:40
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью
13:28
Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале
13:14
Минздраву предложили объединить многие медицинские специальности
13:09
«Газпром нефть» заявила об увеличении добычи нефти в Арктике
13:03
Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким
12:58
Координатор штаба Навального в Петербурге может остаться в спецприемнике
12:54
Побитого в Петербурге болельщика Аргентины отстранили от ЧМ
12:50
Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
12:46
Алексей Миллер спрогнозировал новый рекорд экспорта газа
12:38
ЕС принял итоговое заявление по Brexit
12:20
МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"
12:05
В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве
11:57
ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек
11:34
Хельсинки готовится к беспрецедентным мерам безопасности
11:29
Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов
11:28
СМИ: Головин дал согласие на "Челси"
11:18
Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву
11:05
Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией
10:51
СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС
10:30
В Петербурге поднимается сильный ветер
10:16
Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ и приедет на игру в Петербург
10:06
Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом
09:52
В России атомные подлодки вооружают «Булавой»
09:38
Telegram разрешили зарегистрировать в России свой товарный знак
09:20
CNN узнал про сделку, которую Трамп хочет предложить Путину в Хельсинки
09:06
В Петербурге задержали обещавшую взорвать метро Копитошу
08:55
В магазине Колпино педофил покусился на восьмилетнюю
08:45
Олег Навальный вышел на свободу
08:33
В Иркутске во время плавания загорелся теплоход с пассажирами
08:21
Футболиста «Спартака» задержали на Ибице за избиение жены
08:06
Стрельба в редакции американской газеты оказалась вендеттой
02:05
Рыцари и чумные доктора сойдутся в Кореле
01:55
Искусствовед расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
29.06.2018 18:16

Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда

 

Октябрьский районный суд Петербурга не стал арестовывать оппозиционера Дениса Михайлова. К вечеру 29 июня его отпустили, дело вернули в полицию.

Об этом Михайлов сообщил в своем Twitter. В ожидании судьи после освобождения из изолятора на Захарьевской он провел около 4 часов, но в итоге все же остался на свободе. «Судья вернула дело в полицию для устранения недостатков. Денис на свободе», – пишет петербургская команда Алексея Навального.

Напомним, выйти из приемника на Захарьевской оппозиционер должен был днем 29 июня, но еще в камере ему вручили новый протокол. Арестовать его могли за повторное нарушение организации митинга, предыдущий срок, 25 суток, он получил по той же самой 8-й части статьи 20.2 КоАП. Дважды подряд его арестовывали после «Забастовки избирателей», тогда в сумме он получил 55 суток. www.fontanka.ru/2018/03/02/135/ С начала года Михайлов провел под арестом 80 дней.

Справка:

Акции протеста под названием «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, они были приурочены к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Петербурге накануне митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, объявили ранее незапланированный смотр участников парада в честь Дня Победы. Также внезапно на «комплексные работы» оказалось закрыто Марсово поле. На улицы вышло, по официальным данным, две тысячи человек, в отделы полиции развезли 204 оппозиционера. Двое из них отделались штрафами за нарушение ПДД, 11 несовершеннолетних уехали домой с родителями. Остальные получили протоколы, сутки арестов и штрафы за неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и участие в несогласованной акции, некоторые повторно (20.2 КоАП). «Забастовка избирателей» — несанкционированное шествие, которое прошло в Петербурге 28 января.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16

Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ

Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52

Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53

В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»

В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Правительство РФ предложило хранить персональные данные госслужащих три года
Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда
Губернатор Королев, припомнивший Германии войны: Кто-то мне в Твиттере наляпал
На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера
ЕС принял итоговое заявление по Brexit
МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"
Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву
СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС
Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом
В России атомные подлодки вооружают «Булавой»
Спасите медведей (и мойву)
Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой
Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Окуловка на взлёте. Можно ли с помощью русского рока поднять глубинку
Могут ли электронные учебники заменить бумагу
Кто в России проживет обещанные Росстатом 72,7 года
Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков
Fan ID как пропуск беженца в Европу
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: В Турции — Эрдоган, а в Хельсинки — Путин

кадр из видео/instagram.com/schaste954/

Гостиный двор заполняют «мертвецы»

кадр из видео/vk.com

Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе

Новости компаний
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
29.06.2018 16:16
Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ
Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53
В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»
В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
Магазин "Кей"
25.06.2018 13:27
Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.