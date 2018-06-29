Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда
Октябрьский районный суд Петербурга не стал арестовывать оппозиционера Дениса Михайлова. К вечеру 29 июня его отпустили, дело вернули в полицию.
Об этом Михайлов сообщил в своем Twitter. В ожидании судьи после освобождения из изолятора на Захарьевской он провел около 4 часов, но в итоге все же остался на свободе. «Судья вернула дело в полицию для устранения недостатков. Денис на свободе», – пишет петербургская команда Алексея Навального.
Напомним, выйти из приемника на Захарьевской оппозиционер должен был днем 29 июня, но еще в камере ему вручили новый протокол. Арестовать его могли за повторное нарушение организации митинга, предыдущий срок, 25 суток, он получил по той же самой 8-й части статьи 20.2 КоАП. Дважды подряд его арестовывали после «Забастовки избирателей», тогда в сумме он получил 55 суток. www.fontanka.ru/2018/03/02/135/ С начала года Михайлов провел под арестом 80 дней.
Справка:
Акции протеста под названием «Он нам не царь» 5 мая проходили по всей России, они были приурочены к инаугурации Владимира Путина 7 мая. В Петербурге накануне митинга, который должен был пройти на Дворцовой площади, объявили ранее незапланированный смотр участников парада в честь Дня Победы. Также внезапно на «комплексные работы» оказалось закрыто Марсово поле. На улицы вышло, по официальным данным, две тысячи человек, в отделы полиции развезли 204 оппозиционера. Двое из них отделались штрафами за нарушение ПДД, 11 несовершеннолетних уехали домой с родителями. Остальные получили протоколы, сутки арестов и штрафы за неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ) и участие в несогласованной акции, некоторые повторно (20.2 КоАП). «Забастовка избирателей» — несанкционированное шествие, которое прошло в Петербурге 28 января.