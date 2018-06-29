Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда

Октябрьский районный суд Петербурга не стал арестовывать оппозиционера Дениса Михайлова. К вечеру 29 июня его отпустили, дело вернули в полицию.

Об этом Михайлов сообщил в своем Twitter. В ожидании судьи после освобождения из изолятора на Захарьевской он провел около 4 часов, но в итоге все же остался на свободе. «Судья вернула дело в полицию для устранения недостатков. Денис на свободе», – пишет петербургская команда Алексея Навального.

Напомним, выйти из приемника на Захарьевской оппозиционер должен был днем 29 июня, но еще в камере ему вручили новый протокол. Арестовать его могли за повторное нарушение организации митинга, предыдущий срок, 25 суток, он получил по той же самой 8-й части статьи 20.2 КоАП. Дважды подряд его арестовывали после «Забастовки избирателей», тогда в сумме он получил 55 суток. www.fontanka.ru/2018/03/02/135/ С начала года Михайлов провел под арестом 80 дней.