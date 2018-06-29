Российских футболистов проверяют на допинг на базе в подмосковном Новогорске 29 июня.

"На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией!" – сообщает официальный твиттер сборной России по футболу.

На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА.

Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! pic.twitter.com/DJc9cQ50RG — Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2018 г.

25 июня Международная федерация футбола (FIFA) развеяла подозрения американского антидопингового агентства о том, что успешная игра россиян на домашнем чемпионате мира связана с запрещенными препаратами. «Не было обнаружено достаточного количества доказательств того, что кто-то из футболистов (российской сборной. – Прим. ред.) нарушал антидопинговые правила», – говорилось в заявлении ФИФА.

Футбольная федерация начала проверку российских футболистов после доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о применении препаратов спортсменами из России. В ходе расследования, как говорится в докладе ФИФА, были проверены «все возможные места».

Напомним, что две победы на чемпионате мира над сборными Саудовской Аравии и Египта вызвали сомнения в том, что россияне не принимают допинг. В частности, на этом настаивали американское антидопинговое агентство и британская пресса. Президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает такое мнение «обычной злобой». Тренер сборной России Станислав Черчесов отказался комментировать заявления о допинге.

Сборная РФ сыграет в 1/8 финала турнира со сборной Испании 1 июля.