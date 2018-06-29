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29.06.2018 17:43

12 друзей Компании Л1

12 друзей Компании Л1
Компания Л1

Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир".

«Таким образом, мы выразили не только доверие нашим постоянным партнерам, но и благодарность за сотрудничество и поддержку, -  считает Яна Долотова, директор по маркетингу и работе с агентствами Департамента продаж Компании Л1 – Строительной компании №1. – Конечно, с остальными агентствами города мы тоже будем взаимодействовать, но официальными нашими партнерами будут сейчас именно эти».

Справка:

Л1 Строительная компания №1 – один из крупнейших в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе строительно-инвестиционных холдингов. За 26 лет работы построено более 160 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга. В трех крупных проектах квартальной застройки: ЖК «Граф Орлов», «Лондон Парк» и «Премьер Палас» в эксплуатацию было введено 12 домов в общей сложности на 245 000 кв.метров. В 2018 к ним добавились 3-й корпус в ЖК «Граф Орлов» и два корпуса ЖК «Премьер Палас». В настоящее время в процессе строительства находятся четыре жилых комплекса – почти 500 тыс. кв. метров жилья. Все дома Компании Л1, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty

 

 

 


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12 друзей Компании Л1

Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
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Компания Л1
29.06.2018 17:43
12 друзей Компании Л1
Компания Л1 заключила договоры с 12-ю петербургскими агентствами, которые в течение последних лет были надежными партнерами компании. Среди них: "Квартал недвижимость", "Первый центр новостроек", "Адвекс-новостройки", "АН Плюс", "Тренд", "Петербургские новостройки", "Магазин квартир", "Итака", ИП Патанин, "Статус", "Александр-недвижимость", "Мир квартир"
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29.06.2018 16:21
Эксперты оценили состояние воздуха в ЖК «ЗимаЛето»
По просьбам дольщиков компания Setl City организовала постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков Санкт-Петербурга.
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Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» является наивысшим публичным рейтингом в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.
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