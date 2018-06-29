Еще
18:41 29.06.2018
Пришлите свою новость!
18:39
Правительство РФ предложило хранить персональные данные госслужащих три года
18:35
"Фонтанка" ищет HTML-верстальщика
18:26
Макрон: Европа едина в ответе на американские пошлины
18:16
Координатора штаба Навального в Петербурге отпустили из зала суда
18:10
Российских футболистов проверяют на допинг
17:57
Вкусная помощь: в Петербурге можно купить печенье "сердечко" в помощь тяжелобольным детям
17:52
Ученые: После 105 лет риск смерти «от старости» перестает расти
17:47
Поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки вырос на треть
17:41
Зеленый мост на Невском отремонтируют за полмиллиарда рублей
17:33
Губернатор Королев, припомнивший Германии войны: Кто-то мне в Твиттере наляпал
17:26
Болгария и Греция договорились строить газопровод
17:20
Итоги недели с Андреем Константиновым: В Турции — Эрдоган, а в Хельсинки — Путин
17:12
Неравнодушный к глазам отшельник-убийца из Юнтолово обрел казенный дом на ближайшие 12 лет
17:08
Гостиный двор заполняют «мертвецы»
17:04
Педиатра с поддельным дипломом выдали жалобы родителей на неправильное лечение
16:58
Товарищеский матч «Зенит» - «Слован» отменен из-за ливня, который уничтожил поле
16:54
Начальника Управления Минобороны судят по делу о хищении 69 млн
16:47
Контракты между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" расторгнут через Стокгольм
16:46
В Финляндии отец получил пожизненное за убийство трёхлетней дочери
16:07
«Метрострой» не может рассчитаться с долгами перед подрядчиками
16:00
Член Госсовета РФ: Германия вылетела с ЧМ, потому что развязала две войны
15:44
Дом Мексики: День мертвых в Москве все равно состоится
15:32
СМИ: Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили
15:23
Трамп намерен выйти из ВТО
15:15
На военно-морском параде в Петербурге покажут безэкипажные катера
15:07
Сотрудник петербургского метро продвигал «своих» подрядчиков за восьмипроцентные "откаты"
15:03
Вашингтон пообещал Берлину не досаждать санкциями “Северному потоку”
15:02
Александр Сокуров попросил папу римского защитить Сенцова
14:55
В Петербурге женщины устроили смертельную драку из-за 50 рублей
14:48
Дроны доставляют в финские тюрьмы наркотики и другие «передачки»
14:36
Миллер: СПГ из США никогда не сможет выиграть конкуренцию с российским газом в Европе
14:16
Россия рада видеть Трампа на ЧМ, но специально приглашать его не будут
14:13
ФИФА платит Марадоне 11 тысяч евро в день на ЧМ-2018
13:56
Велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта
13:51
Россия подала иск на США в ВТО
13:44
Семь футболистов «Зенита» вошли в список лучших футболистов сезона
13:40
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с уже летавшей первой ступенью
13:28
Россияне, китайцы и американцы - самые активные болельщики на мундиале
13:14
Минздраву предложили объединить многие медицинские специальности
13:09
«Газпром нефть» заявила об увеличении добычи нефти в Арктике
13:03
Акинфеев: Многие думают, что Черчесов тиран, но он только кажется жестким
12:58
Координатор штаба Навального в Петербурге может остаться в спецприемнике
12:54
Побитого в Петербурге болельщика Аргентины отстранили от ЧМ
12:50
Экс-зенитовцы Быстров и Власов будут биться за «Урожай»
12:46
Алексей Миллер спрогнозировал новый рекорд экспорта газа
12:38
ЕС принял итоговое заявление по Brexit
12:20
МИД России приостанавливает выдачу виз по проекту "Миссия Сибирь"
12:05
В Петербурге дорожники заплатят 250 тысяч за семь тонн отходов в Муринской канаве
11:57
ФИФА: Фан-зоны мундиаля приняли 5 млн человек
11:34
Хельсинки готовится к беспрецедентным мерам безопасности
11:29
Депутаты не хотят проводить референдум о статусе парка Интернационалистов
11:28
СМИ: Головин дал согласие на "Челси"
11:18
Суд вернул Феоктистову $2 млн, которые он занял на взятку Улюкаеву
11:05
Испания рассматривает вариант ничьей в матче с Россией
10:51
СМИ: Трамп предлагал Франции выйти из ЕС
10:30
В Петербурге поднимается сильный ветер
10:16
Шведское правительство передумало бойкотировать ЧМ и приедет на игру в Петербург
10:06
Евросоюз продлил санкции против России и призвал взять вину за крушение MH17 над Донбассом
09:52
В России атомные подлодки вооружают «Булавой»
09:38
Telegram разрешили зарегистрировать в России свой товарный знак
09:20
CNN узнал про сделку, которую Трамп хочет предложить Путину в Хельсинки
09:06
В Петербурге задержали обещавшую взорвать метро Копитошу
08:55
В магазине Колпино педофил покусился на восьмилетнюю
08:45
Олег Навальный вышел на свободу
08:33
В Иркутске во время плавания загорелся теплоход с пассажирами
08:21
Футболиста «Спартака» задержали на Ибице за избиение жены
08:06
Стрельба в редакции американской газеты оказалась вендеттой
02:05
Рыцари и чумные доктора сойдутся в Кореле
01:55
Искусствовед расскажет, как по архитектуре стадиона определить политический режим
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
29.06.2018 17:57

Вкусная помощь: в Петербурге можно купить печенье "сердечко" в помощь тяжелобольным детям

В Северной столице с 1 июля стартует акция «Доброе сердце», организованная петербургским благотворительным фондом «Алёша».

В течение месяца в одной из самых крупных сетей ресторанов Санкт-Петербурга каждый посетитель может купить печенье в виде сердца за символическую цену. Деньги, вырученные с этой вкусной покупки, будут направлены в фонд на спасение жизни детей. В первую очередь тем, кому срочно требуется помощь.

Как рассказали «Фонтанке» в фонде «Алёша», большое вкусное печенье в виде сердца производится эксклюзивно для акции, но количество печенья ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Более подробно об акции можно узнать сайте БФ «Алёша».


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Вкусная помощь: в Петербурге можно купить печенье "сердечко" в помощь тяжелобольным детям
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии
«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
Подарите Илье шанс на нормальную жизнь
Быть своим среди людей
Зачем «Ночлежке» Москва?
Осталась только надежда на помощь посторонних людей
Даня мечтает встать на ноги
«Альцгеймер-кафе», как способ помощи
Помогите Даниле избавиться от опухоли
Верхом за здоровьем
«Громкий мир» пока ещё совсем тихий
Маленькому сердцу срочно нужна помощь
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: В Турции — Эрдоган, а в Хельсинки — Путин

кадр из видео/instagram.com/schaste954/

Гостиный двор заполняют «мертвецы»

кадр из видео/vk.com

Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.