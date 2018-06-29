Вкусная помощь: в Петербурге можно купить печенье "сердечко" в помощь тяжелобольным детям

В Северной столице с 1 июля стартует акция «Доброе сердце», организованная петербургским благотворительным фондом «Алёша».

В течение месяца в одной из самых крупных сетей ресторанов Санкт-Петербурга каждый посетитель может купить печенье в виде сердца за символическую цену. Деньги, вырученные с этой вкусной покупки, будут направлены в фонд на спасение жизни детей. В первую очередь тем, кому срочно требуется помощь.

Как рассказали «Фонтанке» в фонде «Алёша», большое вкусное печенье в виде сердца производится эксклюзивно для акции, но количество печенья ограничено, поэтому стоит поторопиться.

Более подробно об акции можно узнать сайте БФ «Алёша».