Поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки вырос на треть

Высокий спрос на авиаперелёты между Петербургом и Хельсинки заставил финского перевозчика Finnair поставить на маршрут более вместительные самолёты.

С начала летнего сезона 2018 года объем перевозок между городом на Неве и финской столицей увеличился на треть (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) за счет замены самолетов ATR 72-500 стоместными Embraer E-190, сообщает пресс-служба компании. Поэтому на два рейса в день в период с августа 2018-го до конца марта 2019 года решено было поставить ещё более вместительные лайнеры – Airbus A319/А320. Это создаст 76 дополнительных мест ежедневно.

«В течение I полугодия 2018 года наблюдалось заметное увеличение спроса на перелеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, при этом самыми востребованными были рейсы в Париж, Нью-Йорк, Бангкок, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Аликанте, – рассказала глава Finnair в России Мария Ануфриева. – Растет и поток из-за рубежа – все больше туристов из-за границы приезжает в Санкт-Петербург, и особенно высок интерес к таким поездкам у жителей Китая и Японии».

Повышенный спрос на билеты в компании также объясняют чемпионатом мира по футболу.