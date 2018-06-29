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Фонтанка.fi
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29.06.2018 17:47

Поток авиапассажиров между Петербургом и Хельсинки вырос на треть

Высокий спрос на авиаперелёты между Петербургом и Хельсинки заставил финского перевозчика Finnair поставить на маршрут более вместительные самолёты.

С начала летнего сезона 2018 года объем перевозок между городом на Неве и финской столицей увеличился на треть (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) за счет замены самолетов ATR 72-500 стоместными Embraer E-190, сообщает пресс-служба компании. Поэтому на два рейса в день в период с августа 2018-го до конца марта 2019 года решено было поставить ещё более вместительные лайнеры – Airbus A319/А320. Это создаст 76 дополнительных мест ежедневно.

«В течение I полугодия 2018 года наблюдалось заметное увеличение спроса на перелеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, при этом самыми востребованными были рейсы в Париж, Нью-Йорк, Бангкок, Стокгольм, Копенгаген, Осло, Аликанте, – рассказала глава Finnair в России Мария Ануфриева. – Растет и поток из-за рубежа – все больше туристов из-за границы приезжает в Санкт-Петербург, и особенно высок интерес к таким поездкам у жителей Китая и Японии».

Повышенный спрос на билеты в компании также объясняют чемпионатом мира по футболу.

Справка:

Год назад Finnair увеличил количество рейсов между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 до 20 в неделю, а с 23 апреля 2018-го компания Norra ("дочка" Finnair), которая обслуживает рейсы Санкт-Петербург – Хельсинки, заменила самолёты ATR 72-500 на лайнеры Embraer E190 с двухклассной компоновкой.


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Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%
Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.
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