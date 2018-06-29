Читатели «Фонтанки» поднялись на палубу ледокола «Александр Санников»
Восемь победителей нашей викторины «Что вы знаете про ледоколы?» вместе с со своими друзьями были приглашены на бесплатную «Арктическую экскурсию» вечером 29 июня. Уникальное судно построено на верфях в Выборге по заказу компании «Газпром нефть» для сопровождения танкеров в районе Северного морского пути и Новопортовского месторождения на Ямале.
Наши читатели поделились своими впечатлениями в соцсетях.
«Фонтанка» предложила читателям ответить на 10 каверзных вопросов про ледоколы. Мы получили свыше 1850 писем от наших читателей. Ответы принимались в период с 25 по 26 июня (до 22.00 по мск). Восемь счастливчиков (отобранные рандомно) получил электронный билет на ледокол, дающий право пригласить на бесплатную экскурсию еще одну персону.
Здесь мы публикуем викторину с правильными ответами. Спасибо всем, кто принял участие в розыгрыше билетов!
Материал публикуется в партнерстве с компанией «Газпром нефть».