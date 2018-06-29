Зеленый мост на Невском отремонтируют за полмиллиарда рублей
Зелёный мост, через который проходит Невский проспект, ждёт капитальный ремонт. Из бюджета города на эти цели выделят 493,6 млн рублей. Конкурс на поиск подрядчика объявила 29 июня «Дирекция транспортного строительства».
Нынешнее состояние Зелёного моста — неудовлетворительное, отмечается в техзадании. Облицовка устоев и сходов моста имеет сколы и трещины. Расшивка швов выветрена, а металлоконструкции покрыты коррозией. На тротуарах — выбоины и трещины. Кроме того, на мосту не работает гидроизоляция, из-за чего металлический свод и фасады в ржавчине.
Подрядчик заменит асфальтобетон на проезжей части и тротуарах и отреставрирует перильное ограждение. Ему предстоит воссоздать утраченные элементы чугунного металлодекора фасада и торшеров фонарей по историческим материалам и существующим аналогам.
Также конкурсом предусмотрено обустройство гидроизоляции и водоотвод. Гранитные плиты и камни облицовки устоев моста очистят, а все металлические элементы — покрасят.
Габариты моста и архитектурное решение сохранят.
По условиям конкурса, капремонт Зелёного моста должны завершить к 1 ноября 2020 года.
Справка:
Зелёный мост, соединяющий между собой Казанский и 2-й Адмиралтейский острова через Мойку, является объектом культурного наследия федерального значения. Это первый чугунный мост в Петербурге.
В начале 18 века Зелёный мост был деревянным разводным. В 1730-е годы его покрасили в зелёный цвет, за что он и получил своё название. «Полицейским» мостом его стали называть в 1768 году из-за находящегося рядом дома генерал-полицмейстера Чичерина. В 1806 по проекту инженера В.И. Гесте он был перестроен в чугунный, однопролётный арочный мост. Устои были облицованы гранитом, а ограждение — из кованой чугунной решётки. В дальнейшем мост был расширен за счёт выноса тротуаров на металлические консоли. В начале 20 века Зелёный мост был дополнительно расширен в связи с прокладкой трамвайных путей. После Октябрьской революции был переименован в «Народный» и носил это название до 1998 года.
Длина Зелёного моста — 39,8 метра, ширина — 38,7 метра.