Две недели Чемпионата мира. Что мы запомнили?

В минувший четверг, 28 июня, в России завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. В ожидании плей-офф вспоминаем самые яркие события, матчи, голы и персонажей.

Самая крутая сборная

Выступление сборной России на групповом этапе стало одним из лучших для стран-хозяек чемпионатов мира за всю историю. Были выиграны первые два матча с Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1. В тех же встречах Россия стала самой бегающей командой. Дзюба в игре с Египтом выиграл рекордные 23 единоборства и удостоился похвалы от британских экспертов. Главного героя встречи с Саудовской Аравией Александра Головина теперь и вовсе отправляют в ведущие клубы мира.

Матч с Уругваем (1:3) немного понизил градус всеобщего веселья, но главного достижения уже не отменить – Россия впервые за 32 года сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Подробности от Федора Погорелова читайте здесь.

Самое невероятное предсказание

Но все это было известно заранее. Кировский радиоведущий Игорь Данилов за день до старта чемпионата мира, то есть 13 июня, написал в твиттере следующее: «А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!». На следующий день после матча с Египтом, который (как и матч с Саудовской Аравией) закончился точно также, как и было предсказано, молодой человек проснулся знаменитым на весь рунет. Пользователи заподозрили у Данилова дар пророчества и стали обращаться к нему с вопросами о личном будущем. Правда с Уругваем не задалось.

Самая веселая сборная

Этот приз неожиданно отправляется сборной Англии. Британцы на своей базе в Зеленогорске отрывались, как могли. То играли в догонялки на надувных единорогах в бассейне, то устраивали соревнования по дартсу с журналистами.

Самая горячая болельщица

Замеченная на первых матчах чемпионата мира сексапильная блондинка Наталья Немчинова в кокошнике и откровенном наряде с национальными мотивами мгновенно стала лицом бесчисленных фотоподборок о самых красивых болельщицах мундиаля как в российских, так и в зарубежных СМИ. Даже Первый канал и РИА «Новости» иллюстрировали ее фотографиями свои материалы. Вскоре в девушке признали звезду фильмов для взрослых. Федеральные СМИ стыдливо поспешили стереть ее изображения со всех своих материалов.

Самый честный комментатор

Трансляция матча Германия — Мексика на Первом канале внезапно стала одним из громких событий турнира. По ходу встречи комментатор Кирилл Дементьев сказал: «Германия играет в такой навальный футбол». Комментирующий вместе с ним бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил каламбуром: «Навальный играет в футбол? Ну… Интересно было бы глянуть». После этого Слуцкий приобрел в соцсетях репутацию правдоруба. Пользователи начали представлять, что еще мог бы сказать Слуцкий в футбольном репортаже на злобу дня.

Вскоре Слуцкий покинул Первый канал, но связано это не с Навальным, а с его работой в голландском клубе «Витесс».

Самые позитивные комментаторы

Другие комментаторы Первого канала также отличились в последнем матче сборной России на групповом этапе. Павлу Занозину и Евгению Савину выпало работать на самом сложном матче — против Уругвая. Россия без несколько игроков основы уступила 0:3. Но комментаторы до финального свистка пребывали в состоянии патриотической эйфории. Когда 90 минут матча подошли к концу, Савин с Занозиным резюмировали – «очень важно после такой неудачи не расстроиться – это локальный неуспех». Также дуэт рассказывал об аргентинцах, проигравших хорватам 0:3, но устроивших праздник.

Самые громкие фанаты

Болельщики сборной Мексики так громко праздновали у себя на родине гол в ворота действующих чемпионов мира — Германии, что спровоцировали небольшое землетрясение.

BREAKING: An earthquake was reportedly recorded in Mexico City immediately after South Korea's 2nd goal and was caused by celebrations of Mexico fans. 🇲🇽



Incredible! The best sport in the world 👏🏻 pic.twitter.com/CCbOoZSvL0