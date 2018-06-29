Две недели Чемпионата мира. Что мы запомнили?

Феноменальное выступление сборной России было предсказано, порноактрисы с Навальным появились на Первом канале, Марадона уехал на петербургской скорой - «Фонтанка» вспоминает всем самое интересное, что происходило на групповом этапе чемпионата мира по футболу.

В минувший четверг, 28 июня, в России завершился групповой этап чемпионата мира по футболу. В ожидании плей-офф вспоминаем самые яркие события, матчи, голы и персонажей.

Самая крутая сборная

Выступление сборной России на групповом этапе стало одним из лучших для стран-хозяек чемпионатов мира за всю историю. Были выиграны первые два матча с Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом 8:1. В тех же встречах Россия стала самой бегающей командой. Дзюба в игре с Египтом выиграл рекордные 23 единоборства и удостоился похвалы от британских экспертов. Главного героя встречи с Саудовской Аравией Александра Головина теперь и вовсе отправляют в ведущие клубы мира.

Матч с Уругваем (1:3) немного понизил градус всеобщего веселья, но главного достижения уже не отменить – Россия впервые за 32 года сыграет в 1/8 финала чемпионата мира. Подробности от Федора Погорелова читайте здесь.

Самое невероятное предсказание

Но все это было известно заранее. Кировский радиоведущий Игорь Данилов за день до старта чемпионата мира, то есть 13 июня, написал в твиттере следующее: «А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!». На следующий день после матча с Египтом, который (как и матч с Саудовской Аравией) закончился точно также, как и было предсказано, молодой человек проснулся знаменитым на весь рунет. Пользователи заподозрили у Данилова дар пророчества и стали обращаться к нему с вопросами о личном будущем. Правда с Уругваем не задалось.

А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность! — Jin Dagon (@jin_dagon) June 13, 2018

Самая веселая сборная

Этот приз неожиданно отправляется сборной Англии. Британцы на своей базе в Зеленогорске отрывались, как могли. То играли в догонялки на надувных единорогах в бассейне, то устраивали соревнования по дартсу с журналистами.

Фото: @JesseLingard/Twitter.com

Самая горячая болельщица

Замеченная на первых матчах чемпионата мира сексапильная блондинка Наталья Немчинова в кокошнике и откровенном наряде с национальными мотивами мгновенно стала лицом бесчисленных фотоподборок о самых красивых болельщицах мундиаля как в российских, так и в зарубежных СМИ. Даже Первый канал и РИА «Новости» иллюстрировали ее фотографиями свои материалы. Вскоре в девушке признали звезду фильмов для взрослых. Федеральные СМИ стыдливо поспешили стереть ее изображения со всех своих материалов.

Фото: скриншот страницы трансляйии "Первого канала"

Самый честный комментатор

Трансляция матча Германия — Мексика на Первом канале внезапно стала одним из громких событий турнира. По ходу встречи комментатор Кирилл Дементьев сказал: «Германия играет в такой навальный футбол». Комментирующий вместе с ним бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий ответил каламбуром: «Навальный играет в футбол? Ну… Интересно было бы глянуть». После этого Слуцкий приобрел в соцсетях репутацию правдоруба. Пользователи начали представлять, что еще мог бы сказать Слуцкий в футбольном репортаже на злобу дня.

Вскоре Слуцкий покинул Первый канал, но связано это не с Навальным, а с его работой в голландском клубе «Витесс».

Самые позитивные комментаторы

Другие комментаторы Первого канала также отличились в последнем матче сборной России на групповом этапе. Павлу Занозину и Евгению Савину выпало работать на самом сложном матче — против Уругвая. Россия без несколько игроков основы уступила 0:3. Но комментаторы до финального свистка пребывали в состоянии патриотической эйфории. Когда 90 минут матча подошли к концу, Савин с Занозиным резюмировали – «очень важно после такой неудачи не расстроиться – это локальный неуспех». Также дуэт рассказывал об аргентинцах, проигравших хорватам 0:3, но устроивших праздник.

Фото: кадр из трансляции "Первого канала"

Самые громкие фанаты

Болельщики сборной Мексики так громко праздновали у себя на родине гол в ворота действующих чемпионов мира — Германии, что спровоцировали небольшое землетрясение.

BREAKING: An earthquake was reportedly recorded in Mexico City immediately after South Korea's 2nd goal and was caused by celebrations of Mexico fans. 🇲🇽



Incredible! The best sport in the world 👏🏻 pic.twitter.com/CCbOoZSvL0 — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) June 27, 2018

Самый старый футболист

45-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари, выйдя в стартовом составе в матче против Саудовской Аравии на ЧМ-2018, стал самым старым футболистом в истории чемпионатов мира. Помимо своего возраста он отличился и феноменальной игрой, отразив пенальти в первом тайме.

Выиграть Египту все равно не удалось («фараоны» уступили 1:2 и заняли последнее место в группе «А»), но Эль-Хадари стал национальным героем почти наравне с Салахом.

Самый почетный футболист Чечни

Кстати о Салахе. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, оказавшись бок о бок с одним из лучших футболистов мира (база сборной Египта располагалась в Грозном), не мог просто так пройти мимо. Салаху был организован торжественный прием, на котором ему присвоили звание почетного жителя Чечни. Как писал Кадыров, знаменитый египтянин по достоинству оценил чеченское гостеприимство. Их совместные фотографии разошлись по всему миру.

Фото: Ксения Потеева

На следующий день CNN выдал инсайд: Салах огорчён политической окраской его пребывания в Чечне и хочет покинуть сборную до окончания чемпионата (события разворачивались перед заключительной игрой с Саудовской Аравией). Официальные представители «фараонов» почти сразу опровергли эту информацию. Кадыров назвал ее ложью и пообещал, что Салах еще вернется в Чечню. Примечательно, что от самого Салаха по этой ситуации не поступило ни одного комментария.

Самый эмоциональный болельщик

Лучшему футболисту ХХ века Диего Марадоне 57 лет, но он по-прежнему устраивает шоу, даже сидя в VIP-трибуне. На матче Аргентина – Нигерия 26 июня в Петербурге наблюдать за эмоциями ветерана было порой куда интереснее, чем за мучениями аргентинских футболистов на поле.

Еще на матче с Исландией камера поймала, как он постоянно тер нос.

Сам Марадона никогда не отрицал, что в прошлом у него были проблемы с наркотиками, но в 2004 году он прекратил употреблять. Так или иначе, но в решающей игре с Нигерий Марадона вел себя настолько энергично, что фотографии и кадры из трансляции с ним разошлись на фотожабы.

Публикация от CheekySport's New Instagram (@cheekysportinsta) 27 Июн 2018 в 2:12 PDT

Под конец здоровье 57-летнего мужчины не выдержало, и он был госпитализирован в петербургскую больницу. Уже на следующий день он выглядел отлично, а госпитализацию объяснил проблемами с шеей.

Главная сенсация

Вылет еще недавно казавшейся непобедимой сборной Германии поразил всех. Самое удивительное, что в решающем матче действующие чемпионы мира встречались с Южной Кореей, которой уже ничего на этом турнире не нужно было: они лишились шансов на выход в плей-офф еще во втором туре группового этапа. Но немцы проиграли 0:2 и заняли последнее, четвертое место в своей группе. В соцсетях над ними как только не издевались.

Главный симулянт

Издевались и продолжают издеваться над главной звездой сборной Бразилии Неймаром. Сначала за его преческу.

А потом за его бесконечные падения. В последнем матче группового этапа против Сербии (2:0) Неймар дал повод для очередной порции шуток. После столкновения с соперником форвард упал и неестественно долго кувыркался по газону «Открытие Арены».

Говорят, Неймар все еще крутится. pic.twitter.com/7YRJbspHHW — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) June 27, 2018

Самое милое видео

Полузащитник сборной Испании спасает птичку, каким-то образом оказавшуюся на газоне «Казань Арены».

Самое милое видео вчерашней игры – Иско уносит с поля птичку. pic.twitter.com/FDiO9BBvRy — SPORT24.ru (@sport24_ru) June 21, 2018

Самый странный гол

Пожалуй, самый странный гол ЧМ-2018: Коста-Рика пробивает пенальти, мяч попадает в перекладину, рикошетит в СПИНУ ВРАТАРЯ, из-за чего рикошетит в ворота pic.twitter.com/b5d0x1Tu39 — Лентач (@the_lentach) June 27, 2018

Самое крутое празднование гола

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи решил отпраздновать гол своего партнера Аднана Янузая, добив мяч ворота. Получилось не очень удачно.

«Ахаха, как только я заглянул в твиттер, я понял, что дело швах. Бро, почему я такой тупой. Черт, лицо болит», – написал сам Батшуайи в твиттере.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»