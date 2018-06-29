Губернатор Королев, припомнивший Германии войны: Кто-то мне в Твиттере наляпал

Губернатор Липецкой области и член Госсовета России Олег Королев отказался от авторства поста о вылете Германии с чемпионата мира из-за развязывания войн. 66-летний чиновник представил версию взлома.

«Кто-то опять мне в Твиттере наляпал… теперь про немцев в футболе. Видно, этот «кто-то» крепко завидует нам из-за продуктивного сотрудничества с Германией. Дорожим сотрудничеством с ними, как и с другими инвесторами! Так что не ляпайте! Не мешайте! Бесполезно», – написал Королев после того, как на него обрушилась критика.

Около полудня 29 июня в микроблоге губернатора появилось сообщение о причинах поражения сборной Германии на чемпионате. «Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...»

Фото: коллаж/скринщот страницы/twitter.com/Korolev_O_P

К вечеру твит был удален. В пресс-службе Липецкой области на звонок «Фонтанки» не ответили. Дозвониться до администрации удалось журналистам газеты «Спорт-Экспресс», которым главный специалист пресс-службы Владимир Москалев фактически подтвердил авторство сообщения: «Это же твит, мнение человека. Что тут такого?»

Олег Королев регулярно делится с Интернет-пользователями своими впечатлениями, много времени уделяет футболу. После победы России над Саудовской Аравией он написал: «У футболистов проснулась совесть. Россия стремительно во всем идет вверх, а футбол позорно тащил ее вниз. Наконец-то хоть у СА выиграли… Надолго ли вернулась совесть (все остальное-то есть), покажет время… Она-то (совесть) была замазана сумасшедшими незаработанными деньгами... Удачи».

В мае губернатор отметился сообщением о поездке в Москву: «Был на инаугурации... Восхищен величием... всего...»

Олег Королев прошел путь от колхозника до сенатора, Липецкую область возглавляет с 1998 года. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.