Если ты не Марадона, не чуди на стадионе

Первого иностранца отстранили от ЧМ за чрезмерное боление. Одновременно с пальцевым перфомансом Диего Марадоны на «Санкт-Петербург-Арене» его земляк Марио ломал руку о полицейских.

Петроградский суд Петербурга 29 июня на полгода запретил гражданину Аргентины Марио Коре посещать спортивные мероприятия в России. Болельщик отличился на матче с Нигерией, переплюнув своим поведением экстравагантного Марадону, которого уносили из вип-ложи. Перелома руки и травмы головы стоил Марио неосторожный жест в адрес таблички Exit.

Пока камеры во время победного матча Аргентины с Нигерией выхватывали палитру эмоций на лице Марадоны, около стадиона развивалась не менее захватывающая сценка с его соотечественником. 26-летний Марио Коре из департамента Хенераль-Сан-Мартин приехал в Санкт-Петербург с армией бравых фанатов и к вечеру 26 июня, когда проходила игра, был безудержно весел. Дежурившим на секторе С-211 стюардам стало тревожно за окружающих, Марио вывели из чаши и передали сотрудникам полка патрульно-постовой службы ГУ МВД Будашкину и Евдокимову.

Алкотестер показал в крови Марио более промилле этанола. Болельщик не сопротивлялся и считал свое общение с российскими властями завершенным, но его повели к пикету полиции. Он вспоминает:

«При возвращении от врача, проводившего тест на алкоголь, сопровождавшие меня по территории стадиона сотрудники полиции действовали странно, и я занервничал. Я повернулся, указал на табличку «Выход» и хотел уйти. Они напали на меня».

Полицейских обучали английскому, а Коре предпочитает испанский. Марио не знал, что алкопроверка была только началом процедур, и ему было непонятно, чего от него хотят. Собственно, поэтому свербил глазами спасительную надпись Exit. А сотрудникам еще надо написать рапорты об оскорблении общественной нравственности, после чего ожидалась дорога до 71-го отдела Петроградского УМВД и составление протокола. Этим объясняется желание патрульных удержать Марио от бегства.

По Венской конвенции о консульских сношениях, правоохранительные органы о задержании иностранного гражданина сразу уведомляют дипломатов. Полиция предупредила аргентинскую сторону, и на стадион оперативно приехал консул Даниэль Каттини с коллегой. Он учился в Москве, превосходно говорит на русском.

Работы у господина Каттини хватало. На стадионе перед матчем также случилась драка, аргентинцев отходили ремнем с пряжкой. Одному болельщику разбили голову, другому разбили губу и выбили зуб. К ним из пикета добавился Марио, который морщился от боли, хватаясь за локоть, а над его левым глазом распухал синяк.

Процессия из скорых, – а в дни матча дежурят по двадцать автомобилей, – поехала в 31-ю горбольницу. Даниэль Каттини – с ними.

«Я должен был сопровождать их, чтобы права моих сограждан моей страны соблюдались», – уточнил дипломат.

«Фонтанка» по горячим следам написала, что у медиков возникли трудности перевода при общении с аргентинцами, но это не так. Переводчиком выступил господин Каттини, о чем он рассказал в беседе с корреспондентом, и завизировал консульской печатью документы, оформленные на иностранцев. В том числе – отказы от медицинского вмешательства. Болельщиков уведомили о рисках, связанных с последствиями сотрясений, черепно-мозговых травм и других полученных ими повреждений, но они поскорее хотели выписаться. Их ждала дорога до Казани, где 30 июня Аргентина играет с Францией за выход в четвертьфинал.

Марио Коре тоже выписался с загипсованной рукой, и его все же настигла процедурная часть. В отделе полиции 28 июня на него составили протокол по статье 20.31 КоАП за нарушение правил поведения на стадионах. Как указано в рапортах полицейских, Марио своим видом оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, у него наблюдались запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивость позы. Сегодня болельщик не приехал в Петроградский райсуд, но предоставил письменное признание вины.

Суд оштрафовал Коре на 3 тысячи рублей и на полгода запретил посещать спортивные массовые мероприятия на территории России. Таким же наказаниям накануне были подвергнуты российские болельщики за неподобающее поведение на петербургском матче Ирана и Марокко. Аргентинец будет внесен в «черный» список МВД через десять дней. Игру в Казани он еще увидеть сможет. А финал 15 июля, если до него доберется Аргентина, точно обойдется без Марио. Зато с Марадоной. У него нет никаких оснований прерывать свое турне, ведь ФИФА платит ему по 11 тысяч евро за каждый день на чемпионате.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»