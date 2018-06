Болгария и Греция договорились строить газопровод

Болгария и Греция подписали политическую декларацию о строительстве газового интерконнектора (IGB) который должен заработать к 2020 году, говорится в Twitter премьер-министра председательствующей в Совете ЕС Болгарии Бойко Борисова 29 июня.

​"Подписание политической декларации по строительству газового интерконнектора между Болгарией и Грецией в присутствии главы ЕК Жана-Клода Юнкера. Этот интерконнектор должен работать в 2020 году, когда ожидаются первые поставки природного газа через Трансадриатический газопровод", — говорится в сообщении.

Signing political declaration on the construction of gas interconnector between #Bulgaria & #Greece in the presence of @JunckerEU. The interconnector should works in 2020, when the first deliveries of natural gas through the Trans-Adriatic gas pipeline are expected #EUCO pic.twitter.com/bVaVWtxIab