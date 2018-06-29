"Фонтанка" ищет HTML-верстальщика
Мы ищем верстальщика HTML с большим желанием обучаться и совершенствоваться.
Нам нужен человек, умеющий (и любящий) верстать HTML (HTML5, СSS3, кроссбраузерность) и не пугающийся чистого Javascript.
Обязанности:
Верстка страниц и блоков из макетов PSD.
Дополнительными плюсами для кандидата будут:
– опыт оптимизации вёрстки;
– базовые знания нативного JavaScript;
– наличие базовых навыков работы в распространенных графических пакетах;
– опыт работы с git/mercurial;
– ссылка на портфолио;
Мы предлагаем:
– работу над интересными задачами в ведущем новостном агентстве Петербурга, в офисе в центре города, в 10 минутах ходьбы от метро;
– гибкий график работы (но полная занятость) в непринужденной рабочей атмосфере;
– возможности профессионального роста и развития;
– стабильную зарплату.
– оформление по ТК.
Ждем рассказа о себе на junior@fontanka.ru.