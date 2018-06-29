"Фонтанка" ищет HTML-верстальщика

Мы ищем верстальщика HTML с большим желанием обучаться и совершенствоваться.

Нам нужен человек, умеющий (и любящий) верстать HTML (HTML5, СSS3, кроссбраузерность) и не пугающийся чистого Javascript.

Обязанности:

Верстка страниц и блоков из макетов PSD.

Дополнительными плюсами для кандидата будут:

– опыт оптимизации вёрстки;

– базовые знания нативного JavaScript;

– наличие базовых навыков работы в распространенных графических пакетах;

– опыт работы с git/mercurial;

– ссылка на портфолио;

Мы предлагаем:

– работу над интересными задачами в ведущем новостном агентстве Петербурга, в офисе в центре города, в 10 минутах ходьбы от метро;

– гибкий график работы (но полная занятость) в непринужденной рабочей атмосфере;

– возможности профессионального роста и развития;

– стабильную зарплату.

– оформление по ТК.

Ждем рассказа о себе на junior@fontanka.ru.