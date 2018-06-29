Неравнодушный к глазам отшельник-убийца из Юнтолово обрел казенный дом на ближайшие 12 лет

За жестокое убийство в Петербурге приговорен к длительному тюремному заключению Артур Ханукаев. Живший в лесу в Приморском районе Петербурга отшельник на ближайшие 12 лет обзаведется собственным матрасом на нарах.

О приговоре за убийство в апреле прошлого года 29 июня сообщает объединенная пресс-служба судов. Ханукаев, как было установлено на заседании, случайно вышел к своей будущей жертве из кустов в Юнтоловском заказнике. Встреча, как рассказал судье Ханукаев, его испугала и разозлила — пьяный мужчина оскорблял и хватал его за руки. Сначала он бил незнакомца палкой, потом отобрал у него нож. Несколько ударов пьяного не угомонили, нецензурная брань подогрела желание Ханукаева заставить матерщинника замолчать. После 17 ударов палкой и 29 ножом он выколол жертве глаза, тот перестал сопротивляться, и убийца ушел.

Как ранее писала «Фонтанка», подобным образом он расправился не только с убитым в Юнтолово, но и с изображениями знаменитостей в журналах. Стопку изданий с безглазыми звездами в хижине Ханукаева в лесу нашли оперативники угрозыска Приморского района. Чтобы отыскать отшельника, они фактически стали его соседями и прочесали каждый метр леса.