Товарищеский матч «Зенит» - «Слован» отменен из-за ливня, который уничтожил поле

Футбольный клуб «Зенит» принял решение отменить запланированный на пятницу, 29 июня, товарищеский матч в Австрии против «Слована».

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, натуральное поле стадиона, на котором планировалось проведение игры, пришло в негодность из-за ливней. Отмечается, что дождь шел несколько дней подряд.

«Сине-бело-голубые завершат первые сборы тренировкой, после чего отправятся в аэропорт и вернутся в Петербург», – говорится в заявлении на официальном сайте «Зенита».

Напомним, новым главным тренером «Зенита» стал Сергей Семак. На этом посту он сменил Роберто Манчини, под руководством которого петербургская команда повторила худший результат за 10 лет, заняв пятое место в чемпионате России.