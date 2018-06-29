Начальника Управления Минобороны судят по делу о хищении 69 млн

В Петербурге отдан под суд действующий начальник Управления навигации и океанографии Минобороны Сергей Травин. Капитан 1-го ранга обвиняется в групповом мошенничестве на 69 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, предварительное слушание провел 224-й гарнизонный военный суд, куда поступило уголовное дело в отношении офицеров Минобороны.

«По версии обвинения, фигуранты с июня 2014 года по апрель 2015 года в Москве и Санкт-Петербурге обманом должностных лиц Минобороны похитили государственные денежные средства, выделенные по госконтракту на установление внешних границ континентального шельфа», – уточняет пресс-служба.

Из выделенных на установление внешних границ шельфа денег похищены 69 млн 172 тыс. руб.

46-летний Сергей Травин – выпускник Ленинградского Нахимовского военно-морского училища, указано в официальной биографии офицера на сайте Минобороны. Проходил службу на различных руководящих должностях в Гидрографической службе ВМФ – Тихоокеанской океанографической экспедиции, Центре дальней радионавигации, Специализированном конструкторско-технологическом бюро, заводе технических средств кораблевождения.

Управление навигации и океанографии Минобороны является органом управления Гидрографической службы ВМФ.

Кроме Травина, по делу проходят начальник океанографического отдела управления капитан 1-го ранга Леонид Шальнов, замначальника производства «208-го Центрального картографического производства ВМФ» Алексей Глазко и гендиректор «Управляющей компании Проминвест» Борис Савельев. Они обвиняются по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».