Контракты между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" расторгнут через Стокгольм

Арбитраж шведской столицы сформирует трибунал по расторжению контрактов между газовыми компаниями России и Украины. Об этом на годовом собрании акционеров концерна в Петербурге 29 июня заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Решение Стокгольмского арбитража по двум контрактам – на поставку и на транзит – было асимметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон. И "Газпром", чтобы не усугублять этот дисбаланс – в частности, это касается новых штрафов за 2018 – 2019 годы в том случае, если решение Стокгольмского арбитража вдруг будет сохранено, подал новый иск на расторжение в текущий период времени действующих контрактов – контракта на поставку газа на Украину и контракта на транзит газа через территорию Украины", – цитирует Миллера ТАСС.

Глава "Газпрома" также подчеркнул, что в ближайшие время трехсторонних переговоров по этому вопросу не предвидится.

Напомним, что в мае "Нафтогаз" потребовал арестовать активы "Газпрома" за рубежом. Стокгольмский арбитраж тогда постановил, что российская компания должна выплатить украинцам 2,56 миллиарда долларов. В июне апелляционный суд вынес решение о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража. Действующие контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" заключены до конца 2019 года, но вопреки им Украина полностью отказалась от закупок российского газа, что и является первопричиной судебных тяжб.