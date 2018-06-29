Доля однокомнатных квартир на рынке СПб и Ленобласти сократилась до 45-50%

Ранее она составляла около 65-70%. Такое снижение вызвано ростом популярности малогабаритных двухкомнатных квартир, площадью от 45 до 50 кв. м. в условиях снижающейся ипотечной ставки.

Сегодня девелоперские компании делают упор на малогабаритное жилье в квартирографии своих объектов. Однокомнатные квартиры – традиционно самые востребованные среди покупателей в сегменте первичного жилья. Однако их доля в последнее время снижается за счет увеличения числа малогабаритных «двушек». В условиях снижающейся ипотечной ставки часть семей, которые раньше могли позволить себе среднюю по площади «однушку», предпочитает маленькую, но полноценную двухкомнатную квартиру.

Кроме этого, наблюдается тенденция снижения доли квартир-студий при одновременном увеличении малометражных однокомнатных квартир, площадью 29-33 квадратных метра. Также, снижаются средние площади двух- и трехкомнатных квартир. По мере уменьшения средней площади, меняются планировки. Они становятся более продуманными, так как на небольшой площади эффективно должен быть использован каждый квадратный метр. Популярность набирают евро-планировки и планировки с большими кладовками.

«Традиционно повышенным спросом пользуются квартиры с эркерами, которые представлены у нас в ЖК «Тридевяткино царство» и ЖК «Чудеса света». Стоимость однокомнатных квартир сегмента масс-маркет в Санкт-Петербурге и ближайшем пригороде стартует приблизительно от 1,5 млн. руб. В одном из наших проектов, ЖК «Аннинский парк», можно купить однокомнатную квартиру площадью 32 кв. метра от 1 714 000 рублей – рассказал Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь».

Покупатели однокомнатных квартир чаще всего – студенты и пенсионеры. Для молодых людей такое жилье обычно является временным вариантом, так как после рождения ребенка семьи, как правило, стараются обзавестись квартирой с большей площадью.

Также однокомнатные квартиры вызывают интерес инвесторов, так как имеют высокую ликвидность. Доля инвестиционных сделок сегодня не так высока, как в 2014-2016 годах, однако 90% такого рода сделок проводятся с однокомнатными квартирами и студиями.

Справка о ГК «УНИСТО Петросталь»

ЖК "Аннинский парк" - застройщик ООО "Квартал", проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

ЖК "Тридевяткино царство" - застройщик ЗАО "Универсальное строительное объединение", проектная декларация на сайте https://www.unisto-petrostal.ru/

ЖК "Чудеса света" - застройщик ООО "Альтаир-Инвест", проектная декларация на сайте http://www.unisto-petrostal.ru/object/Kvartiry-v-Koltushah/zhk-chudesa-sveta/