В Финляндии отец получил пожизненное за убийство трёхлетней дочери

Суд Восточной Уусимаа признал винвным 39-летнего гражданина Франции в похищении и убийстве собственного ребёнка, сообщает 28 июня Yle.

Выходец одной из стран Карибского бассейна ножом смертельно ранил свою трёхлетнюю дочь на детской площадке в городе Порвоо (город в 50 км от Хельсинки) в ноябре 2017 года на глазах у матери, когда увидел вызванных ей полицейских. Девочка скончалась в больнице от полученных травм.

Конфликт в семье произошёл из-за права на опеку, которого добивался мужчина. Он хотел увезти ребёнка к себе на родину.

Психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым, и суд назначил ему высшее наказание — пожизненное заключение.