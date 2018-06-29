Новый формат онлайн-семинаров ГАРАНТ

Компания "Гарант" предлагает новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации – трансляция на ПК или любое мобильное устройство клиента. Теперь, чтобы услышать мнение авторитетного лектора и задать ему интересующий вопрос по бухучету, налогообложению или юриспруденции, не обязательно очно посещать мероприятие.

Для получения важной информации в онлайн-режиме достаточно подключиться к трансляции мероприятия, например с рабочего компьютера или любого персонального устройства, имеющего выход в Интернет.

Благодаря новому формату участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах ГАРАНТ специалисты могут получать полезную профессиональную информацию и пройти обучение не только на рабочем месте, но и в командировке, отпуске и даже дома. Это делает услугу более удобной и доступной для многих пользователей. Более того, после завершения онлайн-трансляции каждому подключившемуся предоставляется ссылка на запись этого мероприятия, что позволяет в течение трех месяцев неоднократно вернуться к просмотру семинара.

Всероссийские спутниковые онлайн-семинары проводятся компанией "Гарант" с 2006 года и зарекомендовали себя как уникальная возможность для профессионального роста. В качестве докладчиков приглашаются представители органов государственной власти, известные юристы, ведущие эксперты по налогообложению, бухгалтерскому учету, кадровому делопроизводству, закупкам и многим другим направлениям.

Конечно, новый формат участия во Всероссийских спутниковых онлайн-семинарах и прохождения Программ повышения квалификации не заменяет личного присутствия, когда вы можете ощутить атмосферу деловой встречи и соответствующе к ней настроиться и подготовиться, но является качественной альтернативой для тех, кто по какой-то причине не имеет возможности посетить семинар. Таким образом, компания "Гарант" идет в ногу со временем, заботится о своих клиентах, постоянно совершенствует свою продуктовую линейку и качество предоставляемых услуг.

Для получения доступа к профессиональным семинарам обращайтеськ официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

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