Эксперты оценили состояние воздуха в ЖК «ЗимаЛето»

По просьбам дольщиков компания Setl City организовала постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков Санкт-Петербурга.

Проведен ряд замеров специализированной лабораторией под контролем врачей-экспертов государственного университета им. И.И. Мечникова, которые не выявили никаких отклонений от нормы.

Напомним, вопрос об исследовании атмосферного воздуха подняла группа активных дольщиков, обеспокоенная соседством жилого комплекса с заводом Tikkurila. В ответ на просьбу жильцов Setl City организовала постоянное отслеживание содержания загрязняющих веществ в воздухе – все пробы соответствуют действующим экологическим и санитарно-гигиеническим нормативам.

Setl City планирует и дальше проводить мониторинг и информировать дольщиков о состоянии воздуха возле их дома. 25 июня компания заключила договор на проведение лабораторных исследований в этом месте с ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья». В ближайшее время будет разработан график замеров и определена их периодичность согласно строительным нормам и правилам. Для комфорта и спокойствия жильцов лаборатория приступит к исследованию проб воздуха в августе этого года.

Setl City

Напомним, в настоящее время в ЖК «ЗимаЛето» ведется строительство последнего, четвертого, корпуса. Полностью завершить благоустройство, а также ввести корпус в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2018 года. В рамках работ по озеленению во дворе будут высажены липы и почти 800 кустарников.

На территории ЖК продолжается активное строительство школы и детского сада, рассчитанных на 450 и 190 детей соответственно. В трехэтажном здании детского сада спроектирован бассейн с гардеробами и душевыми, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков. Четырехэтажное здание школы общей площадью более 14,6 тыс. кв. м состоит из учебного корпуса, спортивного блока и помещений для мероприятий. В школе будут оборудованы два бассейна, классы для мастерских, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, столовая, медицинский кабинет.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations