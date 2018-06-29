«Метрострой» не может рассчитаться с долгами перед подрядчиками

Проектный институт «Ленметрогипротранс» пытается взыскать с компании «Метрострой» 81,6 млн рублей. Компания, занимающаяся в Петербурге строительством метрополитена, уже два года не может оплатить институту услуги по проведению горно-экологического мониторинга на Красносельско-Калининской ветке подземки.

Из всей суммы требований 76,2 млн рублей приходится непосредственно на выполненные работы, еще около 5,4 млн рублей – пени на штраф за нарушение сроков оплаты, «Метрострой» не платит подрядчику с августа 2016 года.

Эту информацию «Фонтанке» 29 июня подтвердили в «Ленметрогипротрансе». Замдиректора по проектированию метро Владимир Марков не знает, в чем причина задержки, но выразил уверенность в том, что «Метрострой» рассчитается с долгами. Сейчас проектировщики пытаются взыскать задолженность с метростроителей через суд.

«Метрострой» в свою очередь выдвинул встречные претензии: компания хочет получить от «Ленметрогипротранса» 4,2 млн рублей за нарушение условий договора. Подрядчик не выполнил пункт договора о привлечении субъектов малого предпринимательства. В «Метрострое» сообщили, что взаиморасчеты будут произведены по окончании судебных разбирательств.

На вопрос «Фонтанки» о том, по каким причинам компания своевременно не смогла оплатить работы проектного института, в пресс-службе затруднились оперативно дать ответ. По информации сразу нескольких источников, близких к ситуации, у метростроителей попросту нет денег. Только за 2018 год к «Метрострою» было подано более 30 исков с требованиями оплатить выполненные работы. Общая сумма претензий к строителям метро составила 380 млн рублей.