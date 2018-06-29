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29.06.2018 15:52

Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.

Полеты по этим направлениям будут выполняться ежедневно по следующему расписанию:

На линии Москва – Неаполь – Москва (указано местное время):

  • рейс SU 2480: вылет из Шереметьево в 8:00, прибытие в Неаполь в 11:00;
  • рейс SU 2481: вылет из Неаполя в 12:00, прибытие в Шереметьево в 16:30;

На линии Москва – Верона – Москва (указано местное время):

  • рейс SU 2482: вылет из Шереметьево в 7:35, прибытие в Верону в 10:00;
  • рейс SU 2483: вылет из Вероны в 11:10, прибытие в Шереметьево в 15:30.

 

Верона известна прежде всего как город Ромео и Джульетты. Туристы со всего мира приезжают посмотреть на места, где разворачивалось действие одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Также город знаменит культурными мероприятиями – каждое лето в Вероне проходит грандиозный  музыкальный фестиваль. С июня по сентябрь шедевры мировой оперы звучат под открытым небом на сцене Арена ди Верона – древнего амфитеатра, история которого насчитывает почти две тысячи лет.

Неаполь – третий по величине город Италии и ее неофициальная южная столица. Он славится своей архитектурой, уникальными музеями и гастрономическими традициями. Одной из его визитных карточек является вулкан Везувий, у подножия которого расположен город. Также неподалеку находится археологический комплекс Помпеи – музей, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Из Неаполя путешественники могут отправиться на один из курортов Тирренского побережья, на острова Искья и Капри.  

Рейсы Аэрофлота в города Италии пользуются высоким спросом у пассажиров. Помимо новых направлений на карте маршрутов ведущего российского перевозчика – Рим, Милан, Венеция и Болонья. За 2017 год Аэрофлот перевез на регулярных рейсах между Москвой и этими городами более миллиона пассажиров. Прямые перелеты в Неаполь и Верону помогут развивать туристические потоки между Россией и Италией.

 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону

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29.06.2018 15:52
Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону
Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.06.2018 17:24
Генеральный директор Аэрофлот Виталий Савельев награжден четвертым орденом РФ
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Награду руководителю ведущей авиакомпании России вручил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на торжественной церемонии, которая состоялась 27 июня в Екатерининском зале Кремля
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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