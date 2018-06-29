Аэрофлот открывает рейсы в Неаполь и Верону

Аэрофлот с 1 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в два города Италии – Неаполь и Верону.

Полеты по этим направлениям будут выполняться ежедневно по следующему расписанию:

На линии Москва – Неаполь – Москва (указано местное время):

рейс SU 2480: вылет из Шереметьево в 8:00, прибытие в Неаполь в 11:00;

рейс SU 2481: вылет из Неаполя в 12:00, прибытие в Шереметьево в 16:30;

На линии Москва – Верона – Москва (указано местное время):

рейс SU 2482: вылет из Шереметьево в 7:35, прибытие в Верону в 10:00;

рейс SU 2483: вылет из Вероны в 11:10, прибытие в Шереметьево в 15:30.

Верона известна прежде всего как город Ромео и Джульетты. Туристы со всего мира приезжают посмотреть на места, где разворачивалось действие одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Также город знаменит культурными мероприятиями – каждое лето в Вероне проходит грандиозный музыкальный фестиваль. С июня по сентябрь шедевры мировой оперы звучат под открытым небом на сцене Арена ди Верона – древнего амфитеатра, история которого насчитывает почти две тысячи лет.

Неаполь – третий по величине город Италии и ее неофициальная южная столица. Он славится своей архитектурой, уникальными музеями и гастрономическими традициями. Одной из его визитных карточек является вулкан Везувий, у подножия которого расположен город. Также неподалеку находится археологический комплекс Помпеи – музей, внесенный в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Из Неаполя путешественники могут отправиться на один из курортов Тирренского побережья, на острова Искья и Капри.

Рейсы Аэрофлота в города Италии пользуются высоким спросом у пассажиров. Помимо новых направлений на карте маршрутов ведущего российского перевозчика – Рим, Милан, Венеция и Болонья. За 2017 год Аэрофлот перевез на регулярных рейсах между Москвой и этими городами более миллиона пассажиров. Прямые перелеты в Неаполь и Верону помогут развивать туристические потоки между Россией и Италией.