Выходные в Финляндии 30 июня — 1 июля: Фестивали, радуга и рыцари

Фестивальная Финляндия в этот уик-энд ждет любителей рока, металла, фолка, блюза и фламенко. В Хельсинки организуют гей-парад, в Турку пройдут Дни Средневековья, а в городах у границы с Россией устроят ярмарки.

Последний день июня будет в Финляндии пасмурным и дождливым. Осадки ожидаются в центральной и восточной частях страны, термометр покажет от 11 до 13 градусов Цельсия. В воскресенье выглянет солнце и потеплеет до плюс 15 – 17.

С 29 июня по 1 июля на территории бывшей электростанции в Сувилахти в Хельсинки будет звучать тяжелая музыка. Хедлайнерами фестиваля Tuska станут американцы Body Count, австралийцы Parkway Drive, финны The 69 Eyes, а также ещё около 40 исполнителей. Билеты стоят от 79 евро.

30 июня в Хельсинки в рамках недели гей-прайда состоится парад, в котором примет участие и администрация финской столицы во главе с мэром. Красочное шествие будет стартовать от Сенатской площади в 12:00 и завершится в парке Кайвопуйсто, где в 14:00 начнется бесплатный концерт.

Публикация от Annakaisa (@annakaista) 27 Июн 2018 в 11:01 PDT

А в Центральном парке в субботу будут бегать взрослые и дети. Дистанцию участники забега смогут выбрать по своим силам: 5 км, 10 км или 15 км. Старт будет дан в 13:00.

В субботу и воскресенье в Хельсинки будут определять лучшего мастера по приготовлению колбасок и сосисок на гриле. Несколько туров этого соревнования прошли в других городах Финляндии, а финалисты будут бороться за победу на столичной площади Наринккатори под аккомпанемент финских музыкантов.

В музее современного искусства ЭММА открылась выставка «Футоромания» о том, как финские дизайнеры 1950-х и 1960-х годов представляли образ города будущего. Проект организован в рамках программы, посвящённой 50-летию создания дома в форме летающей тарелки «Футуро» архитектора Матти Сууронена.

С 28 по 30 июня в городе Сейняйоки будет проходить музыкальный фестиваль Provinssirock. Туда съедутся американцы The Offspring, рокеры из Шотландии Biffy Clyro и металлисты из Дании Volbeat. Билеты стоят от 79 евро.

Публикация от Jonna (@jonnaaln) 29 Июн 2018 в 5:31 PDT

30 июня в Хаапавеси завершится фолк-фестиваль.Там будет звучать фадо, польская, ирландская и финская музыка. Билеты стоят от 15 евро.

В Ярвенпяя до 1 июля будет звучать блюз. Площадками для фестиваля «Парк-блюз» станут не только концертные залы и клубы, но даже и улицы в центре города. Зрителей ждут выступления американского рок-гитариста, пианиста, певца и автора песен Джона Хайатта, блюзового гитариста Уолтера Траута, коллектива King King из Великобритании.

С 28 июня по 1 июля в Турку проходят Дни Средневековья. Под аккомпанемент веселой музыки гости смогут увидеть одежду той эпохи, конные турниры, работу ремесленников, окунуться в атмосферу веселой ярмарки. А детей ждут игры их средневековых сверстников.

Жители маленьких деревень Финляндии соберутся в Миехиккиля 30 июня. На ярмарке будет продаваться продукция фермеров региона Котка-Хамина и товары ручной работы. Покупателей будут развлекать Сельские олимпийские игры и выступления музыкантов. Ярмарка будет работать с 9 до 14 часов по адресу: Soppikankaantie, 30.

Международная ярмарка в эти выходные приедет в Лаппеенранту. На площади Сатаматори более ста торговцев будут предлагать товары из 35 стран, от Америки до Азии.

В субботу в Котке устроят экскурсии на русском языке по ледоколу «Тармо» и Морскому центру Велламо. В 12:00 расскажут о паровом ледоколе, построенном в 1907 году в Англии. А в 13:00 начнется тур по экспозициям морского центра, оплачивается только входной билет.

В парке Сапокка с 12 до 18 часов 30 июня будет проходить бесплатное мероприятие Sapokka Rock&Blues. После 19 часов концерт продолжится в кафе Marina Cafe Laituri (Meriniementie 1).

Бесплатные концерты фестиваля Big Band Camp в субботу можно послушать на пешеходной улице Koskenparras в Иматре.

В местечке Юллямаа в приграничном регионе в этот уик-энд состоится ежегодная международная выставка камней. Главные темы мероприятия – драгоценные камни, ювелирные изделия и окаменелости. Гости также смогут оценить собственные камни и изделия из них у профессиональных ювелиров.

В Тампере на этой неделе проходит международный Фестиваль фламенко. Его кульминацией станет субботний спектакль «Собор» испанской танцовщицы и хореографа Патрисии Герреро. Билеты стоят от 45 евро.