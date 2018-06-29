Дом Мексики: День мертвых в Москве все равно состоится

Мексиканские болельщики, которым без объяснения причин запретили проводить традиционный карнавал в центре российской столицы, решили не отказываться от праздника.

Как "Фонтанке" рассказали в Доме болельщиков Мексики, они не собираются отказываться от карнавала День мертвых, который ранее собирались провести на улицах Москвы. На Красной площади шествие проводить действительно запретили. Причины запрета в Доме Мексики назвать не смогли.

Публикация от Kolesnikova (@radissonblum) 29 Июн 2018 в 5:37 PDT

Представители организаторов подтвердили, что карнавал состоится в московском Гостином дворе, площадь которого способна вместить всех желающих. Выходить на улицы города, например на Ильинку, как пишут некоторые СМИ, мексиканцы не планируют. Сбор гостей начинается с 16.00.

Ранее ряд российских СМИ написали о том, что День мёртвых на Красной площади решили не проводить из-за приезда официальных лиц. Кроме того, резко против действа выступили коммунисты.