Член Госсовета РФ: Германия вылетела с ЧМ, потому что развязала две войны

Губернатор Липецкой области, член Государственного совета России Олег Королев объяснил вылет сборной Германии с чемпионата мира отмщением за развязывание войн. Своей позицией он поделился в твиттере.

Запись чиновник оставил сегодня, 29 июня: «Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...»

Читатели микроблога сошлись во мнении, что губернатору следует удалить твит и не позорить страну.

«Дядь, ты того?» – спросил Королева пользователь Дмитрий Родин.

Некоторые предложили губернатору подать в отставку. Сервис Aviasales предположил, что чиновнику скоро предстоит дальняя дорога: «Привет! Вам, наверное, скоро понадобится хороший чемодан для новой обуви, вот норм инструкция», – и разместил ссылку на подборку качественной клади.

После нелестных отзывов о своей персоне Олег Петрович твит удалил.

Первую мировую войну, как известно из всех школьных учебников, развязала Австро-Венгрия.

Сборная Германии проиграла два матча в группе и впервые в своей истории не вышла в плей-офф чемпионата мира.

Фото: коллаж/скринщот страницы/twitter.com/Korolev_O_P

Королев родился в 1952 году в поселке Тербуны Липецкой области, председательствовал в колхозе, был депутатом. В 1993 году избрался сенатором, до 2002-го занимал должность зампреда Совета Федерации. Является членом Госсовета России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за «большой вклад в укрепление российской государственности и многолетний добросовестный труд». Почетный гражданин Липецка. Обладатель ордена преподобного Серафима Саровского и медали «В память 100-летия восстановления патриаршества в РПЦ».