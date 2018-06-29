СМИ: Мексиканский День мертвых на Красной площади отменили

Традиционный мексиканский карнавал "День мертвых", который болельщики из Мексики собирались провести 29 июня в 19.00 на Красной площади, внезапно отменили из-за приезда официальных лиц, сообщают СМИ.

Сотрудники Гостиного двора в Москве отказались пускать внутрь гостей и организаторов карнавала, сославшись на решение службы безопасности. Это может быть связано с прибытием официальных лиц. Об этом сообщает "Медуза".

В Доме болельщиков Мексики в Москве, который является организатором мероприятия, не смогли объяснить, почему День мертвых отменили. Скорее всего, его проведут в другом месте.

Ранее московские блогеры сообщили, что в Доме футбола в центре российской столицы, где должно было пройти начало карнавала, пусто и внутрь никого не пускают.

Внутрь тоже никого не пускают. НЕ ПОЛОЖЕНА pic.twitter.com/PXYpkh4Ujw — Nickro (@Nickro666) 29 июня 2018 г.

Как изданию "Говорит Москва" рассказали в Департаменте региональной безопасности, их ведомство не имеет отношения к отмене праздника.

Ранее председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в комментарии "Говорит Москва" заявил, что День мертвых в "святом для любого патриота месте" может поссорить две нации, поэтому он предложил перенести карнавал в другое место.

Напомним, что мексиканские болельщики анонсировали проведение в Москве карнавала День мертвых, во время которого обычно наряжаются в костюмы скелетов и духов смерти. Кроме того, Красную площадь планировалось украсить при помощи арт-объектов в виде огромных скелетов.