В малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3» окончен монтаж лифтового оборудования

Окончен монтаж лифтового оборудования в ЖК «Образцовый квартал 3», который входит в малоэтажную концепцию застройки проекта «На Царскосельских холмах». Уже в июле будут произведены пуско-наладочные работы.

Несмотря на то, что в «Образцовом квартале 3» всего 4 этажа, все три корпуса ЖК оснащены малошумными лифтами Schindler.

Четырехэтажный комплекс всего на 168 квартир выигрышно отличается от двух первых «Образцовых кварталов». Трехметровые потолки, остекленные балконы в пол и эркеры добавят света и расширят и так просторные кухни-гостиные. А жители верхнего этажа смогут без лишних согласований установить камины.

Парадные спроектированы так, чтобы жителям было максимально комфортно. Стеклянные входные группы создадут ощущение безопасности. Отсутствие ступеней на пути от тротуара к лифтам позволит запросто выходить на прогулку с коляской или велосипедом. А малошумные лифты Schindler будут двигаться незаметно для всех этажей.

В проекте нет студий, а площадь самой маленькой однокомнатной квартиры – 41 кв. м.

Высокая стадия готовности ЖК позволяет совершать экскурсии на объект. А в отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 3», познакомят со всеми акциями и специальными ценами на квартиры.

Торопитесь! Количество квартир ограничено. А до конца года действует беспроцентная рассрочка от застройщика.

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Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya